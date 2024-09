Abbandono scolastico in Italia: 431mila giovani tra i 18 e i 24 anni in difficoltà nel 2023

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il fenomeno dell’abbandono scolastico in Italia continua a destare preoccupazione, con circa 431.000 giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno lasciato precocemente il percorso educativo nel 2023. Questa situazione è emersa da un’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha esaminato i dati forniti da Eurostat e Istat. La questione non riguarda solo i giovani individualmente, ma si riflette anche su un contesto socio-economico che merita di essere approfondito.

La situazione dell’abbandono scolastico in Europa

Confronto con altri paesi europei

L’Italia si colloca al terzo posto tra i 20 Paesi dell’Eurozona per tasso di abbandono scolastico, con un valore del 10,5% della popolazione di riferimento. Questo dato, in confronto ad altre nazioni europee, mostra un quadro variegato. La Spagna si attesta al 13,7%, mentre la Germania segue con il 12,8%. La media dell’Area Euro, invece, si è fermata al 9,8%, evidenziando la necessità di interventi mirati per ridurre il tasso di abbandono e promuovere un’istruzione più inclusiva.

Realità regionali a confronto

In questo contesto, la situazione in Italia è ulteriormente complicata dalle disparità regionali. Gli adolescenti italiani abbandonano gli studi primari e secondari, ma non tutti lo fanno nelle stesse condizioni. L’analisi geografica rivela che in alcune regioni la situazione è più critica, richiedendo un’attenzione particolare.

Analisi regionale: Sardegna, Sicilia e oltre

Sardegna e Sicilia in prima linea

La soglia di abbandono scolastico più alta si registra in Sardegna, che ha denunciato un preoccupante 17,3% nel 2023. Seguono la Sicilia con un 17,1%, un dato allarmante dato il potenziale di crescita e sviluppo dell’isola. Inaspettatamente, la Provincia di Bolzano occupa il terzo posto con un 16,2%. Il fenomeno non si limita solo a queste aree, ma si estende anche alla Campania, con un 16%, e alla Puglia, che registra un 12,8%. Le divergenze geografiche mostrano chiaramente che il problema dell’abbandono scolastico racchiude in sé dinamiche socio-economiche più ampie.

Campania e Lombardia: i numeri assoluti

Dal punto di vista demografico, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia si trovano ad affrontare il maggior numero di giovani che hanno lasciato precocemente la scuola, con la Campania in testa con 72.000 abbandoni. Segue la Sicilia con 62.000, la Lombardia con 53.000 e infine la Puglia con 38.000. Questi numeri, vasti e significativi, evidenziano l’urgenza di interventi attivi, da parte delle istituzioni e della comunità, per prevenire e combattere questa crisi educativa.

Evoluzione del fenomeno negli ultimi anni

Variazioni percentuali dal 2019 a oggi

Un aspetto interessante è la variazione del tasso di abbandono rispetto al 2019. In molte regioni italiane si osserva un calo, che potrebbe indicare una maggiore sensibilizzazione verso il problema. Tuttavia, ci sono eccezioni significative. Liguria e Veneto hanno registrato aumenti, rispettivamente del 0,5% e del 1,5%, mentre la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano hanno visto un incremento più consistente, del 1,5% e del 4,6%.

L’importanza di un monitoraggio continuo

Questi incrementi destano preoccupazione e suggeriscono che, mentre alcune regioni migliorano la loro situazione, altre devono affrontare nuove sfide. La necessità di monitorare e analizzare continuamente il fenomeno diventa un imperativo, non solo per i decisori politici, ma anche per le comunità locali che vogliono garantire un futuro formativo per i loro giovani.

Il quadro attuale delle iscrizioni scolastiche

Iscrizioni e distribuzione per indirizzo

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, le scuole statali di II grado hanno accolto 2.631.879 alunni. Di questi, la maggioranza, il 51,4%, frequenta un liceo, seguita dal 31,7% negli istituti tecnici e dal 16,9% negli istituti professionali. Il divario tra le scelte formative nelle diverse regioni è evidente, con un’analisi che evidenzia come le aree più forti economicamente tendano a orientarsi verso percorsi formativi più tecnici.

Differenze regionali nell’istruzione

L’istruzione tecnica e professionale, sebbene fondamentale per il mercato del lavoro, incontra resistenze in molte realtà del Paese. Per esempio, in Veneto, la percentuale di studenti negli istituti tecnici e professionali raggiunge il 56,9%, seguita da Emilia Romagna e Lombardia . In altre regioni del Centro-Sud, tranne la Puglia dove il 50,3% opta per un liceo, prevale la scelta di indirizzi più accademici, nonostante le evidenti necessità del mercato del lavoro locale.

Il fenomeno dell’abbandono scolastico continua a essere una delle sfide principali per il futuro educativo ed economico del Paese, mettendo in evidenza la necessità di azioni coordinate e interventi specifici per garantire che i ragazzi italiani non siano lasciati indietro.