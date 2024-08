Affondamento del Bayesian: yacht di lusso affonda a Porticello, ricerche in corso per dispersi

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Redazione

Il naufragio dell’imbarcazione lussuosa Bayesian, avvenuto al largo di Porticello, in provincia di Palermo, ha colpito l’attenzione dei media. La barca a vela, che batteva bandiera britannica, rappresentava un esempio di eleganza e innovazione nautica. Le operazioni di recupero e di ricerca delle persone disperse sono attualmente in corso, suscitando grande interesse e preoccupazione nell’opinione pubblica e tra gli appassionati di nautica.

Caratteristiche tecniche del Bayesian

Dettagli costruttivi e premi

Il Bayesian, un’imbarcazione di 56 metri, è stata realizzata nel febbraio del 2008 dal riconosciuto cantiere Perini Navi di Viareggio. Questo yacht, con una stazza lorda di 473 tonnellate, è stato progettato specificamente per offrire un’esperienza di crociera di alto livello, combinando comfort e prestazioni. Nel 2009, ha ricevuto il prestigioso premio come migliore barca a vela durante il Superyacht Awards, un riconoscimento che ne evidenzia l’eccellenza nel design e nella costruzione.

Uno degli elementi distintivi del Bayesian è il suo albero maestro, alto ben 75 metri e costruito in alluminio. Questo rappresenta il secondo albero più grande al mondo, un primato che attesta la maestria artigianale e l’innovazione impiegata nel suo design. L’imbarcazione è dotata di un’area di ponti in teak di 436 metri quadrati, offrendo ampi spazi per il relax e la socializzazione durante le crociere.

Capacità e comfort a bordo

L’interno del Bayesian è progettato per ospitare il proprietario e fino a 11 ospiti, oltre a un equipaggio di 10 membri. Le sei cabine, sapientemente progettate, occupano 143 metri quadrati e offrono ogni tipo di comfort, permettendo di vivere un’esperienza di lusso in mare aperto. La scelta dei materiali è stata curata nei minimi dettagli, includendo finiture di alta qualità e arredamenti di design.

L’arredamento interno è stato realizzato da Rémi Tessier, noto designer francese esperto nel settore del luxury, che ha collaborato in passato con Perini Navi. Tessier è riconosciuto per la sua capacità di unire funzionalità ed estetica, creando ambienti esclusivi adatti a yacht e aerei privati.

La proprietà e la gestione dell’imbarcazione

Colloqui su proprietari e gestori

Secondo fonti britanniche, il Bayesian appartiene a Revtom Ltd, una società registrata nell’isola di Man, e riconducibile a Angela Bacares, moglie del miliardario britannico Mike Lynch, attualmente tra i dispersi del naufragio. Angela Bacares, fortunatamente, è tra le 15 persone tratte in salvo dopo l’affondamento dell’imbarcazione.

La gestione operativa e commerciale dello yacht è affidata al broker Camper e Nicholsons, riconosciuto nel settore della vendita e del noleggio di yacht di lusso. Stando a fonti attendibili, il costo per il noleggio del Bayesian poteva superare i 195.000 euro a settimana, ovvero circa 215.000 dollari. Questo prezzo riflette la reputazione e l’esclusività dell’imbarcazione, che offre un mix ineguagliabile di lusso e prestazioni.

Situazione attuale e operazioni di salvataggio

Le operazioni di ricerca e salvataggio, attualmente in corso, sono state attivate subito dopo l’incidente. Le autorità locali collaborano con le squadre di soccorso marittimo per individuare le persone disperse. La comunità nautica italiana e internazionale segue con apprensione l’evolvere della situazione, con la speranza di poter riportare in salvo i dispersi e comprendere le cause di questo tragico naufragio.

Un evento come questo mette in luce non solo la bellezza e la seduzione della vita in mare, ma anche i suoi rischi intrinseci. Con l’attenzione rivolta verso Porticello, si aspetta che nuovi dettagli emergano e che le famiglie delle persone coinvolte ricevano le risposte che cercano.