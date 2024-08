Aggiornamenti sulla variante Clade I del virus Mpox: situazione attuale in Italia al 8 agosto 2024

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il Ministero della Salute italiano ha comunicato che, fino all’8 agosto 2024, non sono stati segnalati casi della nuova variante Clade I del virus Mpox. Questa informazione giunge a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità . Nella circolare diffusa dal Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, si forniscono dati aggiornati sulla diffusione della malattia e raccomandazioni per i professionisti della salute e i viaggiatori.

Situazione epidemiologica del virus Mpox in Italia

Casi confermati dal 2022

Secondo le informazioni fornite dal Ministero, dal primo caso segnalato in Italia il 20 maggio 2022 fino all’8 agosto 2024, sono stati registrati 1.056 casi confermati di Mpox. La maggior parte degli incidenti si è verificata nell’estate del 2022, mentre dal 1 gennaio 2024 a oggi sono stati documentati 65 nuovi casi, tutti relativi a infezioni avvenute nel 2023 e nei primi mesi dell’anno corrente. È importante sottolineare che, al momento, non si registrano nuovi casi per il mese di agosto.

Questi dati evidenziano una stabilizzazione della situazione epidemiologica, anche se rimane fondamentale considerare le possibili varianti del virus, in particolare il Clade I, che può manifestarsi con aggiornamenti e cambiamenti significativi rispetto alle precedenti varianti.

Divergenze con il Clade II

La circolare mette in evidenza come il Clade I possa presentare diverse manifestazioni cliniche rispetto al Clade II, che ha caratterizzato la precedente epidemia di Mpox. Ciò implica che i professionisti della salute devono essere particolarmente attenti nella valutazione dei sintomi e delle condizioni cliniche dei pazienti, soprattutto in considerazione della possibilità di trasmissione attraverso diverse modalità, compresi i contatti sessuali.

Raccomandazioni per i professionisti della salute

Sensibilizzazione e protezione

Il Ministero della Salute ha esortato a sensibilizzare i medici e gli operatori sanitari riguardo ai possibili casi di Mpox, in particolare quelli che possono emergere in seguito a viaggi nei Paesi colpiti. La circolare sottolinea l’importanza di riconoscere i segnali d’allerta e di adottare le opportune misure di protezione per ridurre il rischio di infezione nel personale sanitario e nei caregiver.

Misure di protezione implementabili

Ulteriormente, il documento raccomanda di potenziare le misure di protezione per tutelare gli operatori sanitari, evidenziando come il rischio possa variare a seconda dei gruppi di persone colpiti, diversamente rispetto ai precedenti focolai di Mpox. Le informazioni fornite dal Ministero si concentrano anche sulla necessità di una continua formazione e aggiornamento per garantire che i professionisti siano preparati ad affrontare la situazione in evoluzione.

Disponibilità dei vaccini e indicazioni per i viaggiatori

Informazioni sul vaccino Mva-Bn

Il vaccino attualmente disponibile per la prevenzione di Mpox in Italia è l’Imvanex, che viene somministrato tramite iniezione sottocutanea. Il Ministero della Salute ha già messo a disposizione questo vaccino per le Regioni e le Province autonome, con l’intento di combattere la diffusione della malattia. L’eventuale aggiornamento sulle indicazioni vaccinali sarà comunicato in relazione all’evoluzione epidemiologica.

Allerta per i viaggiatori

Infine, la circolare raccomanda ai viaggiatori di evitare eventi affollati nei Paesi dove sono stati confermati focolai di Mpox Clade I. Si suggerisce, inoltre, di fornire informazioni sui rischi associati alla malattia e consigli utili per proteggere se stessi e gli altri durante i viaggi. Questa serie di raccomandazioni mira a garantire la sicurezza di tutti, soprattutto di coloro che decidono di recarsi in aree potenzialmente a rischio.

La situazione epidemiologica di Mpox in Italia viene monitorata attentamente, e il Ministero della Salute continuerà a fornire aggiornamenti utili per la salute pubblica.