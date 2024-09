Allerta meteo in Liguria: passaggio da giallo ad arancione, attesi temporali intensi su Genova e ponente

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Vento di tempesta in Liguria: la protezione civile ha aggiornato lo stato di allerta meteo. Un crescente livello di preoccupazione riguarda il centro della regione, tra cui Genova, e il ponente, dove Imperia e Savona sono ora sotto assedio di previsioni avverse. La decisione di alzare il livello di allerta da giallo ad arancione è frutto delle ultime analisi effettuate da Arpal, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria, che ha previsto temporali con forti raffiche di vento.

Severità dell’allerta arancione

Andamento e tempistiche dell’allerta

L’allerta arancione entrerà in vigore dalla mezzanotte fino alle 13 di domani. Durante questa finestra temporale, si prevede un’attenzione particolare alle intense precipitazioni e a fenomeni di downburst, che sono raffiche di vento violente e imprevedibili generate da temporali. Alcune aree della regione rimarranno sotto allerta giallo dalle 21 odierne fino alle 15 di domani, segnalando che il resto della Liguria potrebbe ancora subire effetti destabilizzanti dal maltempo.

Secondo le indicazioni di Arpal, l’attuale modello meteorologico mostra un aumento del flusso d’aria meridionale, portando a una convergenza d’aria sulla terraferma. Questo fenomeno è responsabile di accumuli d’acqua e di una durata maggiore dei temporali, un cambiamento rispetto alle proiezioni iniziali del mattino. Queste previsioni hanno avuto un impatto significativo sul monitoraggio delle condizioni meteorologiche, sottolineando la necessità di preparazione e attenzione da parte della popolazione.

Impatti previsti del maltempo

Rischio di temporali e fenomeni estremi

La tempestività con cui si stanno manifestando i fenomeni temporaleschi è preoccupante. Attualmente, sulle zone affacciate sul Mar Ligure, si registrano già fenomeni instabili. In particolare, a Varese Ligure, si sono registrati accumuli di pioggia significativi, con 45.6 mm in un’ora alle 16:30, dimostrando quanto il sistema meteorologico stia già influenzando il territorio.

Le ore più critiche sono attese a partire dalla notte e si protrarranno fino al mattino di giovedì 5 settembre, quando la regione potrebbe sperimentare piogge diffuse accompagnate da fenomeni temporaleschi forti e persistenti. Particolare attenzione sarà riservata al centro e al ponente, dove si attende che l’aria caldo-umida proveniente dal Tirreno si scontri con l’aria più fredda in caduta dai valichi appenninici. Questa interazione potrà dare vita a situazioni meteorologiche particolarmente instabili e violente.

Monitoraggio e prevenzione della protezione civile

Aggiornamenti delle modellistiche

Arpal ha recentemente aggiornato i modelli meteorologici, aumentando le previsioni sui quantitativi di pioggia e confermando la possibile stazionarietà dei temporali in corso. A causa dell’intensità dei fenomeni previsti, non solo si attendono ingenti quantità di pioggia in tempi ristretti, ma si prevede anche la possibile caduta di grandine, seppur di piccole dimensioni.

Le raffiche di downburst, in particolare, sono un fenomeno notevole da non sottovalutare. Si potrebbe assistere a raffiche improvvise, localizzate e violente, con velocità superiori ai 150 km/h. Sebbene non esista un’allerta specifica per questo evento, la protezione civile raccomanda massima cautela e vigilanza a tutti i cittadini.

La situazione meteorologica in Liguria si evolve continuamente e sarà monitorata dalle autorità preposte, le quali informeranno la popolazione su eventuali sviluppi e protocolli di sicurezza. I residenti e i turisti sono pertanto invitati a prestare attenzione ai bollettini ufficiali e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria incolumità.