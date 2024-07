Amanda Abbington solleva preoccupazioni sulla gestione della BBC a Strictly Come Dancing.

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Francesca Monti

Amanda Abbington, conosciuta per il suo ruolo in Sherlock, ha recentemente espresso profonde preoccupazioni riguardo alla gestione da parte della BBC del suo obbligo di diligenza a Strictly Come Dancing. In un’intervista rivelatrice a Channel 4 News, l’attrice ha fatto gravi accuse nei confronti della BBC riguardo al comportamento del suo compagno di ballo Giovanni Pernice.

Accuse di Amanda Abbington

Durante l’intervista, Amanda Abbington ha rivelato di aver sollevato delle preoccupazioni con i produttori riguardo al comportamento di Giovanni Pernice fin dalla sua prima settimana nello show. Ha discusso delle riprese problematiche effettuate dai produttori e delle reazioni negative degli stessi a fronte di queste prove.

Le azioni della BBC e le scuse del direttore generale

Il direttore generale della BBC, Tim Davie, ha successivamente chiesto scusa ai concorrenti di Strictly che hanno vissuto esperienze negative nello show e ha avviato un’indagine sulla denuncia presentata da Abbington. La BBC si è impegnata a esaminare attentamente le accuse e a garantire un processo giusto e rispettoso per tutte le parti coinvolte.

Risposte alle accuse e contromisure della BBC

La BBC ha introdotto nuove misure, tra cui gli accompagnatori per la prossima stagione di Strictly Come Dancing, in risposta alle accuse di Abbington e di altri partecipanti. Tuttavia, Abbington ha espresso dubbi sulla efficacia di tali misure, sostenendo che i produttori erano a conoscenza delle sue preoccupazioni già durante le riprese.

Reazioni e dichiarazioni delle parti coinvolte

Un portavoce della BBC ha dichiarato che l’azienda prende ogni accusa molto seriamente e ha procedure in atto per affrontarle adeguatamente. Allo stesso tempo, un rappresentante di Pernice ha respinto le accuse, sostenendo che le prove validate dalla BBC non supportano le affermazioni di Abbington.

Prossimi sviluppi e riflessioni di Amanda Abbington

Nonostante le accuse e le controversie, Amanda Abbington ha dichiarato di essere contenta che Strictly Come Dancing continui, definendolo un’istituzione britannica. L’attrice ha sottolineato l’importanza di affrontare le problematiche nel mondo dello spettacolo e ha atteso con ansia l’esito dell’indagine in corso.

