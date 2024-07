Amazon ricorda: finale della quarta stagione di The Boys come opera di finzione.

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un Avviso Dell’Ultimo Minuto

Coloro che hanno già visto il finale della quarta stagione di The Boys si sono espressi positivamente sulla trama. Tuttavia, un annuncio dell’ultimo minuto è stato diramato dallo show e dagli account ufficiali di Prime Video. Questo avviso è stato emesso in seguito al tentato attentato all’ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato presidenziale Donald Trump.

Cambi di Titolo e Dichiarazioni Ufficiali

Originariamente intitolato “Assassination Run”, l’episodio 8 della quarta stagione è stato rinominato dopo l’evento. Prime Video ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per chiarire che gli eventi presentati nell’episodio non sono legati a fatti reali, data la sensibilità del momento.

Riflessioni Sul Contesto Politico

Il creatore della serie, Eric Kripke, ha espresso in passato che la storyline riguardante Homelander era una riflessione sul percorso di Trump verso la Casa Bianca, evidenziando le sue ossessioni e le controversie legali. Questo conflitto tra creatività e cautela aziendale è emerso in seguito alla tempestiva natura della serie.

Precauzioni Prese e Pianificazioni Future

Nonostante le similitudini con eventi reali, il finale della quarta stagione non è stato ritardato o modificato. La produzione di The Boys è in corso per la quinta e ultima stagione, con alcune voci che suggeriscono la possibilità di un film conclusivo per il grande schermo.

Per ulteriori aggiornamenti su The Boys e altre serie di successo, restate sintonizzati su Mister Movie.