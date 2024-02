Amici 23: Il daytime della famosa prof Anna Pettinelli

Nel daytime di Amici 23, il programma condotto da Maria De Filippi, la nota insegnante Anna Pettinelli ha affrontato un pomeriggio di incontri con i suoi allievi, impegnati a perfezionare le loro performance per ottenere un posto al Serale. Il Serale è in programma per il prossimo marzo su Canale Cinque, occupando lo spazio precedentemente riservato a C’è posta per te.

Il confronto con Nahaze: la ricerca della comunicazione

Nel corso della giornata, Nahaze si è confrontata con la professoressa Pettinelli, la quale ha posto alla ragazza delle richieste chiare e precise: “Ho bisogno di vedere ogni parte di te coinvolta nella canzone, dalla testa ai piedi. Deve esserci una comunicazione totale, non solo con la voce”. Le parole di Anna Pettinelli sono state un incoraggiamento per Nahaze, spronandola a migliorare ulteriormente le sue esibizioni.

Il consiglio ad Ayle: la ricerca della continuità

A seguire, è stata la volta di Ayle di approdare nello studio di Anna Pettinelli, alla ricerca di consigli per affrontare al meglio la possibilità di accedere al Serale. La reazione della professoressa è stata diretta e incisiva: “Da te voglio vedere quella costanza che finora manca. La continuità è ciò che ti distingue, non farti intimidire, Ayle”. La risposta del giovane è stata determinata: “Anche io sto iniziando a credere di più in me stesso, darò il massimo”. Anna Pettinelli, a sua volta, ha promesso: “Se dimostrerai di essere costante, sarò la prima a sostenerti senza riserve”.

L’incoraggiamento per Nicholas: il riconoscimento del talento

Infine, Nicholas ha ricevuto parole di conforto e sostegno dai ballerini professionisti di Amici, che gli hanno riconosciuto il suo impegno costante e la dedizione al lavoro: “Sei sempre il più diligente e presente, non tutti lo fanno. Hai dato il massimo, non puoi chiedere di più perché sei già un grande talento”.