Amore eterno e ostacoli: l’inaspettata proposta di matrimonio di Devin

Il compleanno di Ergun e la proposta di matrimonio

Durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun, la situazione prende una piega inaspettata quando Aslan interviene in difesa di Devin e le promette amore eterno. Colpita dalle sue parole, Devin decide di chiedergli di sposarla. Tuttavia, un imprevisto costringe Aslan a tornare di corsa a casa: sua nonna si è allontanata e si è smarrita. Devin, con il suo intervento, riesce a risolvere la situazione, ma poi comunica ad Hulya di aver accettato la proposta di matrimonio di Aslan. Nel frattempo, Cihan si presenta allo studio di Devin sotto falso nome, ma la ragazza scopre la sua vera identità…

Ostacoli e decisioni importanti

Devin porta Aslan a conoscere i suoi amici e insieme festeggiano la proposta di matrimonio. Tuttavia, durante la serata, Aslan perde la calma scoprendo il marito della sua sorella con un’altra donna. Nonostante l’accaduto, Devin resta al suo fianco. Nel frattempo, la madre di Aslan è determinata a impedire il matrimonio e fa redigere un contratto che Devin dovrà firmare in caso di matrimonio. Hulya tenta di scoraggiare Devin riguardo al matrimonio, ma la ragazza sa come difendersi. Nel frattempo, Aslan legge l’accordo prematrimoniale e si scontra con sua madre, mentre Ibrahim affronta Atilla per le sue vere intenzioni riguardo al documentario.

Amore e conflitti: la svolta decisiva

Cihan cerca di condividere con Devin il suo passato difficile, ma la ragazza scopre l'accordo prematrimoniale proposto da Aslan e decide di porre fine alla loro relazione. Nel frattempo, Atilla è sotto pressione da Ibrahim e Aslan, entrambi desiderosi di controllare il canale televisivo. Hulya deve difendersi da Ibrahim, che tenta di controllarla portando nella villa guardie di sicurezza e una badante per sua madre. Aslan affronta l'avversione di Hulya nei confronti di Devin, ma ribadisce alla madre che la ragazza è l'amore della sua vita e che nulla potrà impedire il loro matrimonio. Infine, Hulya scopre che Cihan è seguito da Devin come paziente e, in un colpo di scena, lo invita al matrimonio.

