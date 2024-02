Angelina Mango trionfa a Sanremo 2024: il suo commento sulla vittoria

Angelina Mango trionfa a sorpresa al Festival di Sanremo 2024

Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, si è mostrata incredula di fronte alla sua vittoria: “Non mi aspettavo nulla di quello che è successo, neanche di essere tra i concorrenti del Festival. Però ho vissuto tutto senza pressione e con gioia. Questo mi ha fatto vivere la settimana più bella della mia vita”, ha dichiarato entusiasta Angelina durante la conferenza stampa dei vincitori di Sanremo 2024.

La sua vittoria è stata una sorpresa, soprattutto dopo le polemiche della serata cover, ma sembra che la cantante non si sia lasciata coinvolgere: “Avendo vissuto questa esperienza in maniera molto istintiva, ammetto che non ho seguito le polemiche e tutta questa parte della competizione. In primis perché non l’ho vissuta come una competizione. Sono felicissima che i miei colleghi abbiano delle canzoni che ascolteremo per moltissimo tempo, io per prima. Sono felice di aver condiviso con loro questa esperienza”. Riguardo alle polemiche sollevate da un tweet di Frankie hi-nrg, che l’ha definita “vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica”, Angelina ha risposto: “Della mia vittoria io mi sono accorta questa mattina quando ho visto le persone fuori dal mio albergo, o quando le persone vengono ai miei concerti. Questa per me è la vittoria“.

L’omaggio al padre Mango

Durante la serata delle cover, Angelina ha voluto rendere omaggio a suo padre Mango: “Venerdì su quel palco io ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa, volevo che uscisse la canzone e un ricordo più che me, in quel momento. L’amore che mi è arrivato da parte del pubblico è stato un grandissimo onore che ha reso fiera me e tutta la mia famiglia”. Ha poi aggiunto: “Io sono una persona educata e gentile, credo che mio padre prima di tutto sarebbe fiero di questo“.

L’esperienza ad Amici e il sostegno di Maria De Filippi

Angelina ha sottolineato l’importanza dell’esperienza fatta ad Amici nel suo percorso artistico: “Tutta l’esperienza che ho fatto ad Amici mi ha aiutato tantissimo a mettere come priorità la musica e il motivo per cui la faccio. È stata una grande scuola e Maria De Filippi mi ha messo di fronte e fatto superare moltissime delle mie paure. Ovviamente l’ho sentita questa mattina ed è molto contenta”.

La vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 ha sorpreso tutti, ma è stata il risultato di un percorso artistico e di una passione per la musica che l’hanno portata fino a quel palco. Ora, la giovane cantante può guardare al futuro con entusiasmo e con la consapevolezza di aver reso orgogliosa la sua famiglia e i suoi fan.

