Anticipazioni Terra Amara episodio 2: Resoconto della Seconda Puntata

La Terribile Disavventura di Zuleyha e Yilmaz

Nel nuovo episodio di Terra Amara, Zuleyha e Yilmaz affrontano un’altra serie di sventure. Appena scendono dal treno, si rendono conto di essere stati derubati, privati di ogni bene. Privi di alternative, decidono di vendere le loro fedi nuziali per ottenere qualche soldo. Con quello che riescono a guadagnare, trovano una modesta stanza dove rifocillarsi. Nel frattempo, Demir, sceso dallo stesso treno dei due giovani, prende un piccolo aereo per raggiungere la sua tenuta, provocando preoccupazione alla madre Hunkar.

L’Incontro di Yilmaz con un Vecchio Amico

Yilmaz, che si è visto derubare insieme alla moglie, intravede in lontananza Gaffur, un vecchio amico commilitone alla ricerca di braccianti per i campi. Vista la situazione di bisogno, Yilmaz cerca disperatamente di raggiungerlo per chiedergli un lavoro. Non riesce a parlargli direttamente, ma non si arrende e continua a cercare informazioni su come contattarlo. Dopo tanto camminare, riesce finalmente a trovare Gaffur. La possibilità di un’occupazione potrebbe finalmente risollevare le sorti della coppia dopo le difficoltà incontrate.

Preparativi per il Matrimonio Collettivo

Nel frattempo, nella tenuta si svolgono i preparativi per un matrimonio civile collettivo, imposto da Hunkar per le coppie di braccianti che lavorano sul territorio. Non sembra esserci molta discussione da parte dei diretti interessati, che si trovano a dover partecipare alla cerimonia impostagli dall’alto.