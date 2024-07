Anticipazioni The Family: Matrimonio in arrivo

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Giordana Bellante

The Family, il coinvolgente drama turco, promette colpi di scena nella puntata di venerdì 19 luglio 2024. Scopriamo cosa succederà tra Aslan, Devin e la temibile Hulya.

Aslan e Devin: un amore osteggiato

Aslan si trova al centro di una situazione delicata: sua madre Hulya non approva la relazione con Devin, ritenendola inadatta per la famiglia Soycan. Tuttavia, il giovane non intende arrendersi di fronte a ostacoli e difende con fermezza la sua scelta amorosa.

La sfida di Aslan con Hulya

Deciso a coronare il suo amore, Aslan affronta Hulya per chiarire le sue intenzioni. Devin occupa un posto speciale nel cuore di Aslan, che non esita a dichiarare di volerla sposare. Nonostante le resistenze, Aslan non si lascia intimidire e fissa la data delle nozze per la settimana successiva.

Il triangolo amoroso si complica

Il destino riserva sorprese anche per Cihan, uno dei pazienti di Devin: Hulya, conoscendo il legame tra i due, decide di coinvolgere Cihan nel matrimonio. Il gesto è interpretato come una mossa strategica, ma quali saranno le conseguenze di questo inaspettato incontro?

