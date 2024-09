Arriva un anticipo d’autunno: calo di temperature fino a 15°C e nevicate in arrivo

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’Italia si prepara ad accogliere un brusco cambiamento climatico con l’arrivo di un anticipo d’autunno, caratterizzato da un sensibile calo delle temperature e dalla possibilità di neve. Le previsioni meteorologiche, fornite da Lorenzo Tedici, esperto del sito www.iLMeteo.it, annunciano che una perturbazione raggiungerà il nostro paese nella serata odierna, portando temporali su ALPI e PREALPI e estendendosi, durante la notte, alla PIANURA PADANA. Questo cambiamento sarà accentuato tra giovedì e venerdì, quando gran parte dell’Italia sperimenterà un netto ridimensionamento delle temperature.

L’ultima ondata di caldo prima del freddo

Nelle prossime ore, l’Italia centrale e meridionale godrà di un’ultima fase di sole e temperature elevate, con picchi che raggiungeranno i 32°C in SICILIA. Le temperature si manterranno attorno ai 31°C in PUGLIA e ai 30°C in EMILIA ROMAGNA e UMBRIA. Tuttavia, le previsioni indicano che nelle prossime 48 ore molte città subiranno un drammatico dimezzamento delle massime; a BOLOGNA, ad esempio, si passerà da circa 30°C a meno di 20°C venerdì.

Tali tendenze climatiche sono indicative di un autunno che si fa sentire improvvisamente. Infatti, quasi tutto il CENTRO-NORD vedrà giovedì temperature medie autunnali che si attesteranno intorno ai 20 gradi, una soglia che, negli ultimi anni, raramente ha caratterizzato il mese di settembre per un periodo prolungato. Quel che impressionerà è la durezza di questo cambio, con un calo di temperatura che potrebbe arrivare a 15°C. Sulle ALPI, la neve è prevista a quote comprese tra i 1500 e i 1700 metri, con nevicate che potranno scendere fino a 1100 metri sui rilievi di confine.

La situazione meteorologica giorno per giorno

Mercoledì 11 : Le condizioni meteorologiche inizieranno a deteriorarsi nel corso della giornata, specialmente al NORD , dove sono previsti temporali in serata. Al CENTRO , il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato, con temperature calde, mentre al SUD il sole continuerà a dominare.

Giovedì 12 : Si segnala un netto cambiamento, con maltempo previsto al NORD e un crollo termico che accompagnerà l’arrivo della perturbazione. Le regioni centrali, tra cui TOSCANA , UMBRIA e LAZIO , subiranno un calo termico significativo e maltempo, mentre al SUD si avvertiranno gli ultimi scampoli di bel tempo, prima che la CAMPANIA accolga la nuova perturbazione nella serata.

Venerdì 13: Il clima fresco caratterizzerà la giornata, con piogge residuali al NORD-EST. Le regioni centrali e meridionali fronteggeranno maltempo e un ulteriore abbassamento delle temperature.

Previsioni per il weekend: soleggiato ma fresco

All’orizzonte del weekend si delinea un miglioramento delle condizioni meteorologiche, sebbene il clima rimanga tendenzialmente fresco e ventoso. Le temperature massime, per esempio, potrebbero arrivare fino a 27°C in SICILIA e CALABRIA, mentre altrove difficilmente dépasseranno i 25°C. ROMA e CAGLIARI saranno fisse a 24°C, mentre in altre città come LECCE e ORISTANO si farà fatica a raggiungere oltre 23°C.

L’aspetto che maggiormente influenzerà l’atmosfera sarà il raffreddamento notturno, con minime che scenderanno a valori veramente rigidi nelle principali città, come a MILANO dove ci si aspetta di registrare temperature di 7-8°C all’alba durante il fine settimana.

L’autunno irrompe dunque con forza, portando con sé i primi segni di un clima che finalmente inizia a mutare. Sarà interessante seguire l’evoluzione meteorologica nei prossimi giorni.