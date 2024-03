Ashley Benson: La gioia della maternità annunciata su Instagram

Ashley Benson ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma. La 34enne attrice americana, celebre per il ruolo di Hanna Marin in Pretty Little Liars, ha condiviso la notizia della nascita con una dolce foto di una piccola manina che stringe un dito, accompagnata da un cuore rosa. L’emozionante annuncio è stato fatto attraverso le Instagram Story nella serata di giovedì 29 febbraio. Mentre non sono stati rivelati il nome né il sesso del neonato, in un’intervista con il magazine Ladygunn, Ashley aveva anticipato la sua emozione dicendo di non vedere l’ora che “lei nasca”, sottolineando indirettamente che si trattava di una bambina.

La famiglia cresce: Ashley Benson e il suo nuovo ruolo da mamma

La recente maternità segna un momento speciale per Ashley Benson, che è diventata madre per la prima volta insieme al marito Brand Davis, 44enne imprenditore nel campo dell’arte. La coppia ha espresso la loro felicità con la nascita della piccola, consolidando il loro legame che si è rafforzato negli ultimi mesi. Ashley e Brand sono stati avvistati per la prima volta insieme dai paparazzi durante una partita dei Los Angeles Lakers lo scorso gennaio, e da allora hanno condiviso momenti significativi della loro relazione pubblicamente. La conferma ufficiale del loro fidanzamento è arrivata lo scorso luglio, quando Ashley ha condiviso sui social un dolce messaggio di Brand insieme a una foto dell’anello di fidanzamento che la definiva “l’amore della mia vita”.

Se in passato Ashley Benson ha avuto relazioni con personalità famose come il rapper G-Eazy e l’attrice Cara Delevingne, la sua attenzione si è ora concentrata sulla famiglia e sul suo nuovo ruolo di madre. Dopo una carriera ricca di successi tra progetti cinematografici e televisivi di rilievo, Ashley ha scelto di dedicarsi a ruoli in produzioni indipendenti, lasciando un segno del suo talento anche nella serie tv Wilderness – Fuori Controllo, disponibile su Prime Video dallo scorso anno.