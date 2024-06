Assalto armato alla sede di Mondialpol a Caniga, Sassari: fiamme e spari

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2024 by Francesca Monti

Nella borgata di Caniga, all’interno del comune di Sassari, si è verificato un violento assalto alla sede della società di sicurezza Mondialpol. Un gruppo di circa dieci malviventi ha orchestrato l’attacco, dando inizio a un’azione criminale di vasta portata che ha coinvolto incendi dolosi, sparatorie e fuga spettacolare.

L’assalto ha preso avvio con l’incendio di diversi mezzi sulla 131, esattamente tra viale Italia e Predda Niedda. Questo è stato solo il primo atto di una serie di azioni violente che avrebbero scosso la tranquilla zona residenziale di Caniga. Dopo aver creato il caos con le fiamme, la banda armata ha sfondato il muro esterno dell’edificio di Mondialpol utilizzando un escavatore, prendendo di mira il caveau che custodiva il denaro.

Una volta varcata la soglia, i malviventi hanno iniziato a sparare contro le guardie giurate presenti sul posto, dimostrando di non esitare di fronte alla violenza. La loro determinazione nel raggiungere il bottino è risultata evidente quando sono riusciti a impossessarsi della somma di denaro custodita all’interno del caveau.

Dopo aver completato il loro raid criminale, la banda si è dati alla fuga, mettendo in atto una serie di azioni che hanno complicato ulteriormente la situazione. Per bloccare le strade e ostacolare eventuali inseguimenti, i malviventi hanno appiccato incendi dolosi a diverse auto, creando così ulteriore caos e confusione.

La rapida chiamata alle forze dell’ordine ha portato i carabinieri sul luogo dell’accaduto, pronti a fronteggiare la banda in fuga. Tuttavia, i malviventi non hanno esitato a dirigere numerosi colpi di fucile verso le forze dell’ordine, creando un confronto armato pericoloso e ad alto rischio.

Al momento, non risultano feriti a seguito dell’assalto, ma l’entità del bottino portato via e i danni inflitti al patrimonio di Mondialpol sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La comunità locale è sotto shock per l’audacia e la violenza di questo attacco senza precedenti.

1. Caniga: La borgata di Caniga, all’interno del comune di Sassari, è il luogo in cui si è verificato l’assalto alla sede della società di sicurezza Mondialpol. Caniga è una località situata in Sardegna, famosa per la sua tranquillità e il tessuto residenziale.

2. Sassari: Sassari è un comune situato in Sardegna, nel nord-ovest dell’isola. È una città importante dal punto di vista storico e culturale, nota per le sue tradizioni e la vivace vita universitaria.

3. Mondialpol: La società di sicurezza Mondialpol è stata l’obiettivo dell’assalto criminale. Le agenzie di sicurezza privata come Mondialpol forniscono servizi di vigilanza, sicurezza e protezione, sia per aziende che per privati.

4. Incendi dolosi e sparatorie: Durante l’assalto sono stati compiuti incendi dolosi e sparatorie da parte della banda criminale, con l’obiettivo di creare caos e distrarre le forze dell’ordine.

5. Carabinieri: Le forze dell’ordine chiamate in seguito all’assalto sono intervenute per fronteggiare la banda in fuga. I Carabinieri sono un corpo di polizia italiana con compiti di polizia giudiziaria e militare.

L’evento descritto nell’articolo rappresenta un grave crimine che ha scosso la comunità locale e ha evidenziato l’audacia e la pericolosità dei criminali coinvolti. Le indagini in corso cercheranno di fare luce sull’accaduto e sulle conseguenze per l’azienda Mondialpol e la sicurezza della zona.