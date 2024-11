Assistenza clinica e cura degli anziani: l’Istituto Romano di San Michele ottiene il Bollino RosaArgento

Ultimo aggiornamento il 28 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

L’ASP Istituto Romano di San Michele si posiziona tra le migliori strutture italiane per assistenza clinica, servizi di qualità e cura del benessere degli anziani, conquistando il prestigioso Bollino RosaArgento per il biennio 2025-2026. Un riconoscimento che evidenzia l’attenzione verso la dignità e la qualità di vita degli ospiti.

La cerimonia del Bollino RosaArgento premia le RSA d’eccellenza

Il 27 novembre 2024, presso la Sala Pirelli della Regione Lombardia a Milano, si è svolta la quinta edizione della cerimonia di premiazione del Bollino RosaArgento, organizzata dalla Fondazione Onda ETS. Durante l’evento sono state premiate 210 Residenze Sanitarie Assistenziali e Case di Riposo che si sono distinte per l’elevato standard dei servizi offerti.

Tra le strutture riconosciute figura l’Istituto Romano di San Michele, un punto di riferimento nel settore dell’assistenza agli anziani. A rappresentare l’istituto durante la cerimonia è stata la dott.ssa Emanuela Menichetti, psicologa e psicoterapeuta.

Un riconoscimento per l’impegno verso il benessere

Il presidente dell’ASP San Michele, Giovanni Libanori, ha espresso soddisfazione per il premio ricevuto, sottolineando l’importanza di un approccio centrato sulla persona:

“Questo riconoscimento nazionale testimonia l’eccellenza del nostro lavoro e ci sprona a migliorare continuamente. Voglio ringraziare tutto il personale, in particolare quello sanitario, per il dedicato impegno quotidiano verso gli ospiti e le loro famiglie, che rappresentano il cuore del nostro operato.”

L’attenzione dell’Istituto verso la umanizzazione delle cure è uno dei valori fondamentali che lo contraddistinguono.

Un supporto alle famiglie nella scelta della RSA

Il Bollino RosaArgento si propone come strumento di orientamento per le famiglie nella scelta delle strutture sociosanitarie più attente al benessere degli anziani. La valutazione delle strutture viene effettuata dall’Advisory Board della Fondazione Onda, che analizza criteri specifici tra cui:

La qualità dell’ assistenza clinica e sanitaria .

. La varietà e l’efficacia dei servizi offerti .

. L’attenzione alla dimensione umana nell’assistenza, elemento chiave per garantire dignità e qualità della vita agli ospiti.

Le collaborazioni e i partner del progetto

Il progetto del Bollino RosaArgento è sostenuto da prestigiosi patrocini, tra cui quello della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica (SIPG).

Grazie al supporto di media partner come CURA – Nel cuore delle RSA, Panorama della Sanità e Tecnica Ospedaliera, il Bollino RosaArgento contribuisce alla diffusione di una cultura basata su qualità, trasparenza e rispetto nelle strutture per anziani.

L’Istituto San Michele come modello di riferimento

L’Istituto Romano di San Michele, con il suo impegno e la dedizione di tutto il personale, rappresenta un esempio virtuoso nel panorama italiano delle strutture sociosanitarie. Questo premio conferma la qualità del lavoro svolto e ribadisce l’importanza di puntare su professionalità, rispetto e attenzione al benessere umano. Un risultato che valorizza l’intera comunità e motiva a perseguire standard sempre più alti.