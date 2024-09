Assolto Luigi Morlè: il tribunale di Tempio Pausania smonta l’accusa di violenza sessuale e sequestro

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un caso di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona ha tenuto banco nelle aule del tribunale di Tempio Pausania, dove oggi è stata emessa una sentenza di assoluzione nei confronti di Luigi Morlè, 34 anni, originario di Golfo Aranci. L’accusa di aver abusato di una 37enne di Cagliari è stata ritenuta non sostenibile. Il giudice Marco Contu ha dato voce a una sentenza che ha segnato un’importante pagina di giustizia nella comunità locale.

La denuncia e l’arresto: un incubo iniziato nel 2018

La presunta vittima e le sue accuse

Nel cuore della primavera del 2018, la vita di una giovane donna cagliaritana è cambiata drasticamente. Giunta a Golfo Aranci attratta da un’offerta di lavoro, la 37enne ha denunciato agli inquirenti di essere caduta in una trappola. Secondo il suo racconto, il suo ospite, Luigi Morlè, avrebbe reso la sua vita un vero incubo. Le accuse mosse dalla donna parlano di isolamento, abuso e un uso spregiudicato di sostanze narcotiche per controllarla. In base alle dichiarazioni, durante 49 giorni la donna sarebbe stata segregata, sottoposta a violenze e costretta a subire rapporti sessuali non consensuali.

L’accusa ha messo in risalto la gravità della situazione, sostenendo che l’imputato avrebbe utilizzato sonniferi mischiati alle bevande della presunta vittima per asservirla al suo volere. La denuncia è culminata nell’intervento provvidenziale dell’ex fidanzato della donna, che, resosi conto della situazione critica, è riuscito a riportarla a Cagliari. Una volta tornata in città, la donna ha sporto denuncia presso i carabinieri, avviando un’indagine su un caso che ha scosso l’opinione pubblica.

La reazione degli inquirenti e la difesa

Nonostante la gravità delle accuse, la procura, rappresentata dalla pm Milena Aucone, si è mostrata scettica riguardo alla ricostruzione dei fatti fornita dalla presunta vittima. Durante il processo, la pm ha optato per chiedere l’assoluzione dell’imputato, mettendo in discussione la consistenza delle prove presentate. Nel contesto processuale, è emersa una lotta tra le parti, con la difesa di Morlè, guidata dall’avvocato Egidio Caredda, che ha sempre sostenuto l’innocenza del proprio assistito.

La sentenza di assoluzione e le sue implicazioni

Il verdetto del tribunale

Oggi, il collegio del tribunale, presieduto dal giudice Marco Contu, ha emesso la sua sentenza di assoluzione nei confronti di Luigi Morlè, ponendo fine a un periodo complesso e doloroso per l’imputato. La decisione ha evidenziato l’importanza di valutare le prove e le testimonianze con uno sguardo critico e obiettivo. In aula, Morlè ha ascoltato il verdetto con un misto di sollievo e introspezione, consapevole del peso che questa accusa ha avuto sulla sua vita.

Le reazioni delle parti coinvolte

L’assoluzione di Morlè ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, la parte civile, rappresentata dall’avvocato Diego Mastromarino, ha ribadito la propria posizione a sostegno della denunciante, sottolineando come la sentenza non rappresenti la fine della battaglia per ottenere giustizia. Dall’altro lato, la difesa ha accolto il verdetto come una vittoria, evidenziando l’importanza della presunzione di innocenza. Questo caso mette in evidenza anche le delicate dinamiche che si instaurano in situazioni di accusa di violenza, dove la verità e le esperienze personali si intrecciano spesso in modi complessi e nebulosi.

In un contesto più ampio, questa vicenda solleva domande importanti su come vengono affrontate e valutate le accuse di violenza sessuale nella nostra società, rivelando tanto le vulnerabilità delle vittime quanto le responsabilità di chi deve giudicare in base a prove e testimonianze. Ora, la comunità di Golfo Aranci si trova a riflettere su un episodio che ha suscitato forte attenzione mediatica e preoccupazione per il benessere dei suoi cittadini.