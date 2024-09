Aumentano i reati in Italia: Milano, Roma e Firenze in testa alle statistiche del crimine

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Redazione

Nell’ultimo anno, l’Italia ha visto un significativo incremento dei reati denunciati, superando per la prima volta i livelli pre-pandemia. Le tre città metropolitane che si distinguono in negativo con più di 6.000 episodi di reati ogni 100.000 abitanti sono Milano, Roma e Firenze, seguite da Rimini. Questo cambiamento nel panorama della sicurezza ha suscitato preoccupazioni e riflessioni sulle dinamiche della criminalità in un paese in ripresa dopo le frizioni legate al Covid-19.

Il volume di reati denunciati nel 2023

Aumento e contestualizzazione dei dati

L’anno 2023 ha registrato un totale di 2,34 milioni di reati denunciati, un incremento del 1,7% rispetto al periodo pre-Covid, e una crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente. Questo recupero dei numeri si inserisce in un contesto post-restrizioni, dove le conseguenze delle misure anti-contagio hanno iniziato a svanire. La percezione di un aumento generalizzato della criminalità emerge proprio ora, ma gli esperti avvertono che è necessario considerare ulteriori dati nel tempo per confermare un trend consolidato.

Previsioni per il futuro

Dati provvisori del primo semestre 2024 suggeriscono una potenziale lieve flessione della criminalità, con un abbassamento stimato dell’1,1%. Tuttavia, queste statistiche iniziali potrebbero essere soggette a revisione e potrebbero presentare variazioni significative una volta definiti i dati complessivi. La necessità di monitorare costantemente il crimine e le sue dinamiche rimane cruciale per comprendere se l’aumento attuale rappresenti un trend strutturale o una semplice variazione temporanea.

La criminalità nelle città metropolitane

Le prime tre metropoli per numero di reati

Milano, Roma e Firenze sono le città metropolitane con il numero più elevato di reati denunciati, ciascuna con oltre 6.000 episodi ogni 100.000 abitanti. Questa situazione non sorprende, considerando che in queste metropoli risiede circa il 13% della popolazione italiana. Anche l’afflusso di turisti e visitatori ha un impatto notevole, contribuendo a incrementare statistiche già preoccupanti relative a furti e rapine.

Milano: il predominio dei furti

Milano emerge come leader negativo, occupando il primo posto nella classifica delle province per numero di furti denunciati in relazione alla popolazione residente. Nel 2023, la città ha riportato un aumento del 4,9% dei delitti rispetto al periodo pre-pandemia. La metropoli lombarda si posiziona anche seconda per il numero di rapine e terza per le violenze sessuali, un quadro complesso che richiede un’approfondita riflessione dalle autorità competenti.

Roma e la sua crescente criminalità

Roma ha visto un incremento del 11% delle denunce di reati rispetto all’anno precedente, raggiungendo addirittura un +16,7% rispetto al 2019. I fattori che alimentano questo aumento includono una crescente criminalità predatoria e problemi legati al degrado urbano. La capitale d’Italia, nel corso di quest’anno, ha raggiunto il secondo posto con un tasso di furti di 3.465 ogni 100.000 abitanti e ha registrato un aumento della criminalità violenta, con le rapine in pubblica via in crescita del 24% rispetto all’anno precedente.

La situazione nel resto d’Italia

Firenze: il boom delle rapine

A sorprendere è anche Firenze, che ha subito un significativo aumento delle rapine, con un tasso di 136 rapine ogni 1.000 abitanti. In particolare, gli episodi di rapina in pubblica via hanno raggiunto quota 1.034 nel 2023, evidenziando un sconvolgente incremento del 56% rispetto all’anno precedente. Questo incremento preoccupa non solo i residenti ma anche i turisti, un segmento fondamentale per l’economia locale.

Analisi delle province e delle città

Osservando le garanzie offerte dai capoluoghi rispetto alle aree extraurbane, emerge un’importante disuguaglianza. Trieste, Prato, Genova e Roma mostrano percentuali elevate di denunce provenienti dai capoluoghi, rispettivamente con l’87%, 83%, 81% e 80%. Milano e Rimini sono responsabili di un’elevata percentuale di denunce relative alle loro aree metropolitane, rispettivamente con il 63% e il 60%. In contrasto, Napoli presenta un valore significativamente più basso, con solo il 43%. Questa disparità di dati riflette come il crimine possa gravare in modo diverso a seconda delle diverse realtà urbane e metropolitane, rendendo sempre più complesso il quadro della sicurezza pubblica in Italia.