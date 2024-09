Autostrada dei fiori chiusa: frana costringe al traffico bloccato tra Imperia Est e Ovest

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Redazione

Un’intensa perturbazione ha causato seri disagi al traffico sulla famosa AUTOSTRADA DEI FIORI, costringendo alla chiusura di un tratto cruciale. La situazione è diventata critica a partire dalle 7 di stamani, quando una frana ha interessato la carreggiata in direzione Francia, da IMPERIA EST a IMPERIA OVEST. L’incidente ha portato all’interruzione della viabilità e ha generato lunghe code, richiedendo l’implementazione di misure urgenti.

La frana sull’autostrada dei fiori: dettagli dell’incidente

La situazione attuale

Questa mattina, la carreggiata dell’Autostrada dei Fiori ha subito un grave imprevisto: alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa sovrastante, invadendo il tratto stradale. La lunghezza della coda, che si estende per circa quattro chilometri, ha costretto gli automobilisti a rimanere fermi tra i caselli di SAN BARTOLOMEO AL MARE e IMPERIA EST. Per garantire la sicurezza degli utenti e facilitare il monitoraggio della situazione, è stata istituita un’uscita obbligatoria a Imperia Est.

Cause dell’incidente

L’origine della frana è riconducibile al violento temporale che ha colpito la provincia di Imperia nella notte precedente. Le forti piogge hanno destabilizzato il terreno, contribuendo al distacco di massi e creando condizioni di elevato rischio per la sicurezza stradale. I vigili del fuoco, allertati dall’emergenza, stanno gestendo la situazione per salvaguardare gli automobilisti e ripristinare la viabilità quanto prima.

Intervento dei vigili del fuoco: emergenze in corso

Attività di soccorso

A seguito dell’intensa perturbazione, i vigili del fuoco di Imperia hanno ricevuto una ventina di chiamate di soccorso. Le segnalazioni comprendono numerosi allagamenti, smottamenti e alberi caduti su strade pubbliche. Il personale è attualmente impegnato nella gestione delle emergenze, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei residenti e dei viaggiatori nella zona.

Situazioni critiche

Tra gli eventi più gravi, un’abitazione a Imperia è stata evacuata a causa di allagamenti. Inoltre, è stata chiusa l’AURELIA BIS all’uscita di TAGGIA, rendendo necessarie operazioni di pulizia e monitoraggio della sicurezza stradale nelle aree colpite. Questi inconvenienti sono sintomo di una condizione meteorologica avversa che, purtroppo, ha colpito aree già vulnerabili.

Prospettive future per il ripristino della viabilità

Monitoraggio e lavori di messa in sicurezza

Le autorità stanno procedendo con un monitoraggio costante della situazione lungo il tratto autostradale interessato dalla frana. I tecnici sono già al lavoro per valutare l’integrità della parete rocciosa e per programmare eventuali lavori di messa in sicurezza. L’obiettivo è garantire che, una volta rimosse le rocce e effettuati i controlli necessari, l’Autostrada dei Fiori possa riaprire al traffico in tempi rapidi.

Indicazioni per gli automobilisti

Nel frattempo, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. È fondamentale rimanere informati attraverso canali ufficiali, per pianificare percorsi alternativi e evitare ulteriori disagi durante questo periodo di emergenza. La collaborazione e la prudenza da parte degli utenti della strada sono essenziali per affrontare al meglio la situazione attuale.