Autunno in arrivo: forte maltempo e calo delle temperature imminente sull’Italia

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Con l’arrivo dell’autunno, l’Italia si prepara a un cambio radicale delle condizioni meteorologiche. Dopo un periodo di caldo estivo, le previsioni annunciano un’imminente fase di maltempo che porterà piogge e temperature in discesa. Nonostante questa transizione, un’ultima giornata di sole e temperature elevate è prevista per oggi, 10 settembre 2024. Di seguito i dettagli sulle condizioni meteo e i cambiamenti attesi.

Fase interciclonica: sole e caldo temporanei

L’effimera tregua dal maltempo

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del portale www.iLMeteo.it, l’Italia sta vivendo una fase definita “interciclonica”. Questo fenomeno meteorologico indica un breve intervallo tra due sistemi ciclonici, che porterà un giorno di sole e temperature più calde rispetto a quanto visto negli ultimi giorni. Questa pausa del maltempo è prevista durare tra le 24 e 36 ore, consentendo ai cittadini di godere di una giornata caratterizzata da un clima estivo.

Attualmente, il primo ciclone si sta allontanando dai Balcani dopo aver provocato forti temporali domenica e lunedì scorsi. Tuttavia, un secondo ciclone proveniente dalla Scozia si sta dirigendo verso il Mediterraneo, pronto a portare un’intensa perturbazione a partire da mercoledì sera. Questo cambiamento meteo segnerà la fine della temporanea tregua e l’inizio di condizioni più autunnali.

Nelle ore di bel tempo, le temperature potranno raggiungere valori considerevoli: a Roma si prevede di toccare i 31°C, mentre a Napoli e Latina il termometro potrebbe fermarsi a 30°C. Nelle regioni del Sud Italia, si stimano punte di caldo che potrebbero arrivare anche a 33°C. Anche nella Pianura Padana si registraranno temperature in risalita, arrivando fino a 29°C, portando un ultimo assaggio d’estate prima dell’arrivo dell’autunno.

Dopo questa fase più calda, è attesa una repentina inversione climatica che porterà condizioni meteorologiche più fresche e instabili.

Maltempo in arrivo: il secondo ciclone

Il cambiamento climatico atteso

A partire da mercoledì sera, l’Italia affronterà un disagio meteorologico con l’arrivo del secondo ciclone, che porterà un’ondata di maltempo su gran parte del paese. Questo sistema di bassa pressione, carico di aria fredda, arriverà dalla Scozia e porterà un forte peggioramento a partire dalle Alpi e Prealpi, specialmente nelle aree centro-orientali. Già nelle ore serali di mercoledì, le condizioni inizieranno a deteriorarsi, per poi sfociare in maltempo notturno su tutto il settentrione.

Giovedì ci si aspetta un clima completamente diverso: l’autunno si affermerà prepotentemente su gran parte del Centro-Nord Italia, segnando una sostanziale diminuzione delle temperature massime. Milano subirà una flessione a 23°C, Torino scenderà a 22°C, mentre Venezia e Roma si attesteranno sotto i 25°C. Non solo un cambio di temperatura, ma anche piogge intense sono previste su gran parte del Centro-Nord, con un’estensione delle precipitazioni prevista anche per Campania e Basilicata nella serata di giovedì.

La situazione climatica assumerà toni drammatici il venerdì successivo, con un crollo termico che porterà le temperature a 19°C a Roma, Milano e Torino, e valori ancor più bassi a Venezia e Bologna, dove si potranno registrare minime di 13°C. Queste condizioni non inibiscono le temperature dicendo addio a un’estate che, invece, aveva mostrato caratteristiche uniche e anomale.

Scenario autunnale: la frizzantezza del cambio di stagione

Settembre autunnale e previsioni future

Il 13 settembre sarà da ricordare come una data di transizione, evidenziando l’arrivo della freschezza autunnale. Questo clima di cambiamento non solo porterà una sensazione di freschezza, ma anche l’arrivo della neve sulle Alpi a quote superiori ai 1500-1800 metri. Le minime in pianura potrebbero scendere anche sotto i 10°C, accentuando la sensazione di un autunno anticipato.

Il 2024 si prospetta essere un anno climatico di sorprese, con un’estate compressa in due mesi roventi tra luglio e agosto. Adozioni di modelli di precipitazioni e temperature anomale possono tagliare a metà il mese di settembre, facendolo apparire come un anticipo della stagione autunnale. Toccherà capire se il noto anticiclone africano si riattiverà a fine mese, portando nuove ondate di calore, in linea con le storiche e tipiche “ottobrate italiane”.

La comunità si prepara, dunque, a fronteggiare le sfide climatiche di questa fine estate, preparandosi a ricercare indumenti più pesanti e a gestire un’inversione netta delle temperature. Il cambiamento è un chiaro messaggio della duttilità del clima, evidenziando la necessità di attenzione verso le variazioni meteorologiche sempre più frequenti.

Previsioni dettagliate e impatti locali

Meteo giorno per giorno

Ecco il riepilogo delle previsioni per i prossimi giorni:

– Martedì 10: Al Nord bel tempo e aumento delle temperature. Al Centro cielo sereno con qualche pioggia residua su Abruzzo e Molise. Al Sud ultimi rovesci in Puglia, Lucania e lungo il basso Tirreno.

– Mercoledì 11: Al Nord peggioramento serale con temporali in arrivo. Al Centro continua il bel tempo con manifestazioni di caldo. Al Sud condizioni soleggiate e calde.

– Giovedì 12: Inizio del maltempo al Nord e Centro con calo termico significativo. Al Sud ultime ore di bel tempo prima dell’arrivo delle piogge.

Una tendenza chiara verso un intenso peggioramento climatico è attesa anche per venerdì, con un importante abbassamento delle temperature e precipitazioni con neve nelle Alpi, che preannunciano un cambio di stagione definitivo su l’Italia.