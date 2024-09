Back to school: le nuove tendenze per l’anno scolastico 2024/2025 tra moda, accessori e budget

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il periodo che segna ufficialmente la fine dell’estate per le famiglie con figli si avvicina inesorabilmente, con l’arrivo delle prime campanelle nelle scuole primarie e secondarie. Gli acquisti per il “back to school” diventano un evento centrale, caratterizzato da corse nei negozi e da sguardi attenti alle vetrine che espongono novità e must-have. Secondo l’ultima indagine di Trendalytics, il 2024/2025 si preannuncia ricco di stili differenti, dal classico al preppy, passando per influenze dal mondo dello street style. Scopriamo insieme le tendenze e le statistiche salienti di questo interessante fenomeno.

Le tendenze moda per il back to school

Outfit per i più piccoli

Le scelte di moda per i più piccoli si concentrano su comfort e praticità. In cima alla lista dei must-have troviamo lo zaino, le cui vendite online sono aumentate dell’80% nell’ultimo mese, come attesta un’indagine di Idealo. I bambini mostrano una predilezione per i capi casual, come calzoni e felpe con cappuccio, mentre gli stili preppy, che evocano un’iconica estetica nostalgica, conquistano piano piano il mercato. Le linee di abbigliamento si arricchiscono di outfit bohémien e vivono di reinterpretazioni trendy.

Accanto a questi, il diario resiste. Accolto con entusiasmo da molti, continua a essere un oggetto irrinunciabile per i bambini nonostante l’avvento delle app digitali. A completare il quadro troviamo le borracce, sempre più richieste e scelte per la loro praticità. Queste, in particolare, sono diventate un simbolo di un approccio sostenibile, riscuotendo grande successo rispetto alle tradizionali bottigliette di plastica, che non sono più ben viste neppure dai ragazzi stessi.

Accessori irrinunciabili

Oltre ai capi d’abbigliamento, il mercato propone anche accessori come porta-merenda e borracce decorate con i personaggi Disney che aiutano a rendere i momenti scolastici un po’ più magici. Ad esempio, i trolley con rotelle, disponibili in versioni ispirate ai personaggi di Lilo & Stitch, Spider Man e Minnie, sono tra i più ambiti dagli studenti.

Gli stilisti hanno mirato a reinterpretare anche il design delle borse, per i ragazzi più grandi che cercano un look contemporaneo. Qui, brand come Loungefly offrono varianti stilose in grado di adattarsi a gusti differenti, dal mondo Marvel a quello di Lucasfilm. Con la scomparsa della cartella nei sogni infantili, il focus si sposta interamente su accessori che uniscono estetica e funzionalità.

Il budget delle famiglie per il ritorno a scuola

Costi in aumento

Il ritorno sui banchi di scuola ha un costo significativo per le famiglie italiane. La spesa media per la stagione pre-scolastica per ogni figlio si attesta intorno ai 350 euro, secondo l’indagine di Idealo. Una cifra che mostra un netto aumento rispetto agli anni passati e che può essere influenzata dalla attuale crisi economica. I prezzi tendono a crescere, con un incremento previsto del 14% per articoli essenziali come diari e set di pennarelli.

La situazione è analoga per gli zaini, il cui prezzo medio è aumentato del 4,5%. La preoccupazione per l’approssimarsi della data di inizio delle lezioni si riflette anche nei costi, che aumentano a mano a mano che ci si avvicina alla campanella. Questa escalation dei prezzi è fonte di ansia per molte famiglie che si trovano a fare i conti con l’incertezza economica, rendendo ogni acquisto ancora più strategico.

Offerte e strategie di acquisto

Acquistare per il rientro a scuola non è mai stato così strategico. Supermercati, negozi monomarca e portali online sfoggiano una gamma di offerte attraenti. Marchi come Original Marines offrono combinazioni di prodotti a prezzi accessibili per invogliare i clienti. Anche le catene come Faba, che propongono materiali creativi e educativi, sono un’ottima risorsa per le famiglie.

La crescente concorrenza tra le piattaforme online ha spinto a una riduzione dei prezzi e a sconti significativi disponibili, rendendo la scelta più ampia e accessibile. In un momento in cui ogni centesimo conta, gli italiani usano questo tempo per sfruttare promozioni e offerte speciali, mirando a ridurre al minimo le spese necessarie.

Tendenze moda per teenager

Gli stili che dominano tra i teenager

Il rientro a scuola non è solo un’opportunità per i più piccoli, ma anche un momento cruciale per i teenager, che affrontano questo periodo con stili nostalgici e bohemien promossi dalle influencer. Le gonne con orlo a palloncino e i jeans a gamba larga fanno la loro comparsa, rinvigorendo l’estetica vintage che continua a conquistare il palcoscenico. Secondo la ricerca Trendalytics, stili come il cappotto e la gonna a quadretti guadagnano in popolarità, dimostrando il ritorno di tendenze che sembravano superate.

Le calzature assumono un ruolo centrale: ballerine e sneakers con accenti nostalgici vengono stuzzicate come le opzioni preferite. I marchi più ricercati, come Nike e Adidas, vedono i loro modelli classici dominare le scelte stilistiche dei ragazzi, amplificando l’effetto di ritorno al passato.

Beauty e accessori per il rientro

Non solo moda, ma anche beauty. Le ragazze si stanno preparando per il rientro con un approccio skincare che include i prodotti di bellezza per la salute della pelle, come evidenziano le catene di profumerie. I kit speciali dedicati ai teenager, che puntano a risolvere i problemi legati all’esposizione al sole e alla stanchezza estiva, sono già disponibili.

Con un forte interesse per la cura personale, le ragazze si rivolgono ai fornitori di cosmetici alla ricerca dei prodotti più trendy, che le aiutino a esprimere il proprio stile e identità nel contesto scolastico. Questo dimostra come il ritorno a scuola sia una fase di totale rinnovamento, in cui moda e bellezza si fondono creando nuove abitudini e personalità.

Con l’avvicinarsi dell’anno scolastico, si rafforza l’impegno delle famiglie a selezionare le scelte migliori per i propri figli, investendo su prodotti, esperienze e opportunità che possano garantire un rientro sereno e stimolante.