Bambino di 5 anni cade dal balcone a Sant’Anastasia: operazione d’urgenza in ospedale

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un grave incidente ha sconvolto la quiete di Sant’Anastasia, un comune del Napoletano, dove un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di un’abitazione. Il piccolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Santobono di Napoli per essere sottoposto a una sofisticata Tac e successivamente a un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono attualmente critiche e il rischio per la sua vita è concreto. La tragica vicenda ha attirato l’attenzione tanto della comunità quanto delle autorità locali.

Dinamica dell’incidente

La scena dell’incidente

Il pomeriggio di un comune giorno di lavoro si trasforma in un dramma per la famiglia coinvolta. Il bambino di 5 anni si trovava a casa con la nonna e il fratellino di 8 anni al momento dell’incidente. La madre, impegnata al lavoro, e il padre che attualmente risiede all’estero hanno ricevuto notizie devastanti riguardo all’accaduto. La dinamica precisa della caduta è ancora oggetto di indagini. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo potrebbe essersi sporto pericolosamente oltre la ringhiera del balcone quando è avvenuta la caduta.

Interventi dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i servizi di emergenza. Un’ambulanza è giunta rapidamente sul luogo, dove il bambino è stato trovato in uno stato critico. Le squadre di soccorso hanno quindi deciso di trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale Santobono di Napoli, noto per la sua specializzazione nelle emergenze pediatriche. La Tac ha confermato la gravità delle ferite e si è reso necessario un intervento chirurgico per stabilizzare il bambino. I medici hanno avviato un monitoraggio costante della situazione, nel tentativo di garantire le migliori possibilità di recupero.

Indagini in corso

Il sopralluogo dei carabinieri

A distanza di poche ore dall’incidente, i carabinieri hanno avviato un sopralluogo per chiarire le cause e le circostanze che hanno portato alla caduta del bambino. Gli agenti hanno ispezionato accuratamente la palazzina, indicando che stavano esaminando lo stato delle ringhiere e la sicurezza della struttura, per capire se ci siano state eventuali negligenze o problematiche strutturali.

La pista dell’incidente accidentale

Al momento, la pista principale seguita dagli investigatori sembra essere quella dell’incidente accidentale. Le dichiarazioni raccolte dai familiari e dai testimoni oculari, unite agli accertamenti tecnici, stanno costituendo un quadro di riferimento importante per le forze dell’ordine. Nonostante i dettagli siano ancora in fase di definizione, gli investigatori continuano a lavorare per accertare eventuali responsabilità e per garantire la massima sicurezza nelle abitazioni circostanti.

L’accaduto ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e ha messo in evidenza la necessità di garantire standard di sicurezza adeguati, specialmente in edifici residenziali dove possono trovarsi bambini. Le autorità locali saranno chiamate a un confronto per trovare soluzioni che possano evitare simili tragedie in futuro.