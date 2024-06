Bardot: la vita privata dell’icona francese svelata in una miniserie su Canale 5

La miniserie francese “Bardot” sbarca su Canale 5, esplorando la vita privata di Brigitte Bardot tra il 1949 e il 1960. Prodotta da Federation Studios, GFilms e RTI-Gruppo Mediaset, la serie è diretta e sceneggiata da Danièle Thompson e Christopher Thompson.

Prima puntata e programmazione

La prima puntata di “Bardot” andrà in onda lunedì 17 giugno 2024 su Canale 5 e sarà composta dai primi due episodi. La distinzione tra episodio e puntata è importante, poiché ogni puntata è composta da due episodi. In totale, la miniserie è composta da tre puntate e sei episodi.

Programmazione completa

La programmazione di “Bardot” prevede tre appuntamenti in prima serata su Canale 5. Ecco il calendario completo:

‘ultima puntata di “Bardot”

‘ultima puntata di “Bardot” andrà in onda martedì 2 luglio 2024 in prima visione italiana. Come le altre puntate, anche l’ultima sarà composta da due episodi. In totale, la miniserie durerà circa sei ore, con ogni episodio della durata di poco più di un’ora.

Tutti gli episodi di “Bardot” trasmessi su Canale 5 saranno disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, per permettere a tutti i fan di non perdere nemmeno un momento dell’emozionante vita privata di Brigitte Bardot.

Cast e trama della miniserie

La miniserie “Bardot” vede come protagonista l’attrice Julia de Nunez nei panni di Brigitte Bardot. Al suo fianco, Victor Belmondo e Jules Benchetrit completano il cast principale.

La trama si concentra sulla vita privata di Brigitte Bardot tra il 1949 e il 1960, anni in cui l’attrice e modella francese divenne un’icona mondiale di bellezza e sensualità. La miniserie esplora i suoi rapporti con gli uomini, le sue lotte personali e la sua ascesa al successo nel mondo del cinema.

Con “Bardot”, Canale 5 propone un’affascinante miniserie sulla vita di una delle donne più famose e controverse del secolo. Grazie alla regia e alla sceneggiatura di Danièle Thompson e Christopher Thompson, la miniserie promette di essere un’immersione coinvolgente nella vita di Brigitte Bardot, tra amore, passione e successo.