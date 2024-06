Bardot: Luoghi di Ripresa e Streaming della Miniserie Biopic su Canale 5

Contesto: La nuova miniserie biografica “Bardot” debutta su Canale 5 il 17 giugno, celebrando i 50 anni dall’addio alle scene dell’iconica attrice francese Brigitte Bardot. Questo articolo esplorerà i luoghi di ripresa della serie e fornirà informazioni su come guardarla in streaming.

Luoghi di Ripresa di Bardot

La Vita di Brigitte Bardot sullo Schermo

La miniserie “Bardot” si concentra sulla vita dell’attrice francese Brigitte Bardot, cresciuta in un’educazione rigida nel 16° arrondissement di Parigi. La serie segue la sua trasformazione da adolescente insicura a icona di bellezza e sex symbol, grazie all’incontro con il suo primo amore, Roger Vadim. Il film di Vadim del 1956, “Et Dieu… créa la femme” , in cui Bardot è la protagonista, scatenò una rivoluzione sessuale globale, rendendo Bardot un’icona.

Luoghi di Ripresa della Miniserie

La maggior parte delle scene di “Bardot” sono state girate in Francia, in particolare a Parigi, Saint-Tropez, Ramatuelle, La Garde-Freinet e Brégançon. Questi luoghi sono stati scelti per la loro bellezza e per il loro significato nella vita di Brigitte Bardot.

La Madrague: Il Rifugio di Bardot

La Casa di Bardot a Saint-Tropez

A 23 anni, Bardot acquistò una casa a Saint-Tropez, che divenne famosa per le sue feste leggendarie e per l’attenzione dei paparazzi. Questa casa, chiamata La Madrague, divenne il suo rifugio dopo la fine della carriera. Oggi, La Madrague è un luogo leggendario e inaccessibile, inseparabile dalla sua proprietaria.

La Ricostruzione di La Madrague per la Miniserie

Nella miniserie, il terzo episodio è intitolato “La Madrague”. Tuttavia, le riprese non sono state effettuate nella villa originale. Invece, il set è stato ricostruito in una rimessa per barche nel Var, vicino a Brégançon. Gli scenografi hanno lavorato duramente per ricreare fedelmente La Madrague, utilizzando foto d’epoca come riferimento.

Guarda Bardot in Streaming

Come Guardare Bardot in Streaming Gratis

Per guardare le nuove puntate di “Bardot” in streaming gratis, è necessario creare un account su Mediaset Infinity, fornendo alcuni dati personali di base. È anche possibile accedere attraverso un profilo social. Una volta effettuato l’accesso, avrai accesso a tutti i titoli presenti sulla piattaforma, inclusi gli episodi di “Bardot”.

Programmazione di Bardot su Canale 5

La miniserie “Bardot” è composta da sei episodi, che verranno trasmessi in tre serate. Ogni serata includerà due episodi. Ecco la programmazione su Canale 5:

Non perdere l’opportunità di guardare questa emozionante miniserie biografica su una delle attrici più iconiche della storia del cinema.