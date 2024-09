Bari colpita da forte pioggia: temporale causa disagi e chiusure nella viabilità cittadina

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il pomeriggio di martedì ha visto la città di Bari fronteggiare un’intensa bomba d’acqua che ha portato notevoli disagi alla viabilità. Secondo le rilevazioni effettuate, nel giro di un’ora si sono registrati oltre 25 mm di pioggia, generando situazioni di emergenza in diverse zone della città. Le autorità locali hanno comunicato la chiusura di vari sottopassi per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Questo evento meteorologico ha avuto ripercussioni non soltanto sulla circolazione ma anche su servizi e infrastrutture.

Disagi nella viabilità: chiusura di sottopassi e interventi della polizia

Situazione attuale della viabilità

La Polizia Locale di Bari ha predisposto la chiusura del sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi e del sottovia La Rotella, situati nella zona industriale, viste le condizioni critiche. Tuttavia, il sottovia Duca degli Abruzzi ha riaperto dopo una breve sospensione, mentre quello di via Quintino Sella è rimasto aperto, consentendo il transito senza problemi. La situazione è sotto costante monitoraggio da parte delle autorità, che stanno facendo tutto il possibile per ripristinare la normalità.

Le chiusure stradali sono state necessarie per evitare situazioni di pericolo dovuto al possibile accumulo d’acqua e ai rischi legati alla viabilità. Il Comune ha attivato il servizio per la raccolta delle segnalazioni relative a condizioni di pericolo, incoraggiando la cittadinanza a comunicare eventuali emergenze.

Interventi in corso e monitoraggio

Nel frattempo, la Polizia Locale, supportata da tecnici della ripartizione Lavori Pubblici e operai della Multiservizi, è attualmente impegnata in sopralluoghi e interventi di assistenza. La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare eventuali danni provocati dal maltempo. Sono in corso anche valutazioni sulla tenuta delle strutture e degli alberi presenti sul territorio.

Danni in strutture pubbliche: crollo di calcinacci al policlinico

Impatto sugli edifici pubblici

Le forti piogge e i venti intensi hanno causato danni anche nelle strutture sanitarie. In particolare, due padiglioni del policlinico di Bari hanno subito il crollo di calcinacci e alcuni pannelli di controsoffittatura. Fortunatamente, non vi erano persone né pazienti nella zona al momento dell’accaduto, evitando potenziali infortuni.

Monitoraggio della situazione sanitaria

Le autorità competenti stanno provvedendo a effettuare tutte le verifiche necessarie. La sicurezza dei pazienti e del personale rimane la priorità, e sono stati attivati protocolli di emergenza per valutare i danni e predisporre eventuali lavori di ripristino. Le condizioni climatiche avverse hanno reso necessarie l’attuazione di misure straordinarie, garantendo la continuità dei servizi sanitari.

La risposta del Comune: misure preventive e valutazioni dei danni

Attività di recupero e prevenzione

Il Comune di Bari è al lavoro per raccogliere tutte le segnalazioni riguardanti la vegetazione e le condizioni degli alberi, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti. È estremamente importante che gli alberi siano stabili e non rappresentino un rischio per i cittadini, in particolare dopo eventi climatici estremi. Le operazioni di monitoraggio coinvolgono non solo la polizia locale ma anche i tecnici competenti, per garantire un intervento tempestivo.

Stima dei danni e future previsioni meteorologiche

In seguito al maltempo, le autorità comunali si stanno impegnando a portare a termine una valutazione precisa dei danni provocati, che comprendono sia le strutture pubbliche che la rete viaria. La situazione meteorologica resterà sotto attenta osservazione, e si consiglia ai cittadini di seguire gli aggiornamenti ufficiali per informazioni su eventuali futuri interventi o chiusure.

L’andamento delle condizioni atmosferiche e la risposta del Comune rappresentano argomenti di fondamentale rilevanza per la cittadinanza e per la sicurezza della città. Bari, come molte altre città italiane, continua a confrontarsi con le sfide legate ai cambiamenti climatici e alle conseguenze degli eventi estremi.