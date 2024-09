Bata celebra 130 anni creando opportunità con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il mondo della moda e della danza si uniscono in un progetto significativo che celebra un’importante anniversario. L’azienda di calzature Bata, con ben 130 anni di storia, ha recentemente presentato un’iniziativa di sponsorship che sostiene i corsi femminili della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Questo accordo non è solo un segno di riconoscimento per l’eredità culturale di Bata, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’empowerment femminile, un tema di crescente rilevanza nella società odierna.

Bata e l’arte della danza: un connubio inedito

Un aiuto concreto alla formazione dei ballerini

Bata ha deciso di dedicare parte delle sue risorse a un’importante collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, che è riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi programmi di formazione artistica. Questa partnership si focalizza in particolare sui corsi femminili, che vanno dal primo al quinto anno, creando un percorso formativo intenzionalmente progettato per accompagnare le allieve in ogni fase della loro crescita.

Grazie al supporto di Bata, le ballerine avranno accesso a un programma che non solo migliora le loro capacità tecniche, ma offre anche un supporto psicologico e sociale. Questo approccio olistico mette al centro la persona, garantendo che ogni ballerina possa svilupparsi sia come artista che come individuo. L’illustre istituzione della Scala, con la sua rinomata storia, rappresenta un contesto ideale per questo tipo di collaborazioni, elevando ulteriormente il valore della proposta educativa.

La capsule collection: un omaggio alla tradizione

La ballerina Batovka rinasce in chiave moderna

In occasione del 130° anniversario, Bata ha lanciato una capsule collection che rivisita uno dei suoi modelli iconici: la Batovka. Questo modello storico, che ha saputo conquistare il cuore dei consumatori grazie alla sua qualità a un prezzo accessibile, è stato reinterpretato per rispondere alle esigenze estetiche e funzionali delle ballerine moderne.

La nuova Ballerina capsule collection presenta una scarpa bimaterica nelle varianti con elastico e fusciacca, e una versione più essenziale dotata di fiocco. Questa evoluzione non è solo estetica, ma racchiude anche un messaggio profondo di continuità e innovazione, mantenendo viva la tradizione di un marchio che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato senza rinunciare alla sua identità. La scelta di Megan Ria come testimonial per la campagna pubblicitaria sottolinea ulteriormente l’impegno di Bata nel combinare l’arte del balletto alla moda, creando un simbolo di eleganza e funzionalità.

Valorizzare le donne: un messaggio forte e chiaro

Le parole del neopresidente di Bata Europe

Marco Agnolin, il neopresidente di Bata Europe, ha parlato della nuova direzione intrapresa dall’azienda, sottolineando la profonda importanza di promuovere l’empowerment femminile attraverso iniziative concrete. Afferma che la collaborazione con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala e il lancio della capsule collection non sono solo strategie di marketing, ma rappresentano un impegno autentico nel creare opportunità per le donne.

Agnolin ha evidenziato come queste azioni sono pensate per incoraggiare le donne a perseguire i propri sogni con rinnovata fiducia e determinazione. In un’epoca in cui la parità di genere è un tema cruciale, Bata sta contribuendo a un cambiamento significativo nel mondo della moda e nella cultura, offrendo alle ballerine il supporto necessario per esprimersi al meglio nel loro campo.

Bata, con il suo ricco patrimonio e il suo impegno verso l’innovazione e l’uguaglianza, continua a dimostrare come l’arte e l’industria possano lavorare insieme per creare un futuro migliore per le generazioni a venire.