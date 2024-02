Belen Rodriguez e Bruno Cerella: il ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il cestista argentino

Belen Rodriguez e la svolta amorosa con Bruno Cerella

Belen Rodriguez, dopo aver archiviato la storia con l’imprenditore Elio Lorenzoni, sembra aver trovato nuovo entusiasmo accanto al cestista Bruno Cerella. La showgirl argentina, protagonista di una serie di indizi social che hanno suscitato curiosità, ha visto confermata la sua relazione con Cerella grazie alle immagini pubblicate dal settimanale “Chi”. Rispondendo alle critiche con determinazione, Belen ha dichiarato che per stare bene è necessario compiere una svolta nella propria vita. Questo nuovo capitolo amoroso segna per lei un’importante svolta dopo un periodo difficile segnato dalla depressione.

Una storia che si rinnova nel 2018

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella sembra essere un capitolo che si rinnova, sebbene i due si fossero già frequentati nel 2018. A quel tempo, la showgirl argentina, reduce dalla fine della sua lunga relazione con Andrea Iannone, aveva avuto modo di conoscere Cerella tramite i social media. Le prime indiscrezioni sulla loro relazione erano emerse durante una cena a Milano, che aveva fatto parlare di sé. Proprio in quel periodo, si vociferava che il cestista argentino fosse profondamente colpito da Belen. Dopo un periodo di pausa dai riflettori, Bruno Cerella era riapparso su una rivista di gossip a marzo 2019 insieme a Belen, immortalati in momenti di intimità durante una cena in compagnia delle rispettive madri.

Un nuovo inizio tra Belen e Cerella

Le recenti immagini pubblicate su “Chi” mostrano Belen Rodriguez e Bruno Cerella visibilmente felici durante la festa di compleanno di un’amica a Milano. Dopo aver trascorso del tempo insieme al ristorante, i due si sono diretti a casa del cestista, con quest’ultimo che avrebbe poi riaccompagnato la showgirl a casa il mattino seguente. L’atmosfera di serenità e felicità che traspare dalle foto ha colto di sorpresa i fan, che non vedevano Belen così raggiante da mesi. Questo nuovo inizio con un campione dello sport sembra promettere una nuova fase nella vita sentimentale della showgirl, che sembra aver trovato accanto a Cerella una nuova spinta positiva per affrontare il futuro con ottimismo.