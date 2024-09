Bonifica dell’ex Magazzino materiali per la difesa Nbc: visita di **Rotelli a Ronciglione

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La recentissima visita del presidente della commissione ambiente della Camera, Mauro Rotelli, all’ex Magazzino Materiali per la Difesa Nbc di Ronciglione, rappresenta un’importante occasione per monitorare i progressi delle opere di bonifica bellica. Questa iniziativa, volta a ripristinare l’area e restituirla all’uso civile, si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio circostante il lago di Vico, una delle oasi naturalistiche più significative della provincia di Viterbo.

stato dei lavori di bonifica: un’avanzata costante

Dettagli delle operazioni di bonifica

Le operazioni di bonifica sono iniziate ufficialmente il 18 marzo e si svolgeranno per un periodo stimato di 352 giorni. Questo intervento è fondamentale non solo per il ripristino ecologico dell’area, ma anche per la sicurezza della popolazione locale. Il presidente Rotelli, durante la sua visita, ha avuto modo di constatare di persona lo stato attuale delle attività, evidenziando come stiano procedendo senza interruzioni. L’area, che si estende per circa 26 ettari, è soggetta a un piano di recupero che prevede la rimozione di materiali potenzialmente pericolosi e l’adeguamento degli habitat naturali.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Centro Tecnico Logistico Interforze Nbc e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, i quali sono responsabili della supervisione delle operazioni. La sinergia tra le istituzioni militari e civili sottolinea l’importanza di affrontare la questione della bonifica in maniera concertata e planificata.

Riscontri e incontri significativi

Dopo la visita al sito, Mauro Rotelli ha incontrato rappresentanti regionali e provinciali, tra cui i consiglieri Daniele Sabatini e Giulio Zelli, e il commissario della Riserva naturale Lago di Vico, Alessandro Pontuale. Questi incontri sono significativi per garantire una governance condivisa sull’argomento e per verificare l’allineamento delle attività di bonifica con le esigenze del territorio.

Rotelli ha sottolineato quanto sia fondamentale che l’area una volta bonificata possa essere restituita alla comunità, permettendo non solo il ripristino ambientale, ma anche nuove opportunità di sviluppo locale. La bonifica ambientale programmata sul lotto conclude un processo essenziale per la riconversione dell’area, offrendo così un futuro migliore per gli abitanti e gli eco-sistemi locali.

importanza della bonifica per l’area del lago di Vico

Impatti ecologici e sociali

La bonifica del ex Magazzino rappresenta una pietra miliare per la salute ambientale della zona. Comprendere l’impatto delle operazioni di recupero va al di là dell’aspetto puramente tecnico; è essenziale considerare anche gli effetti sulla vita quotidiana dei residenti. La presenza di residui bellici e di materiali potenzialmente tossici ha, da sempre, rappresentato un’ombra sul lago di Vico e sulle sue bellezze naturali. La bonifica contribuirà sostanzialmente alla salubrità dell’ambiente, un elemento senza dubbio apprezzato dai turisti e dalla popolazione locale.

Il futuro dell’area dopo la bonifica

Una volta completati i lavori, il recupero dell’area avrà un impatto diretto sulle attività civili previste per il lago di Vico, noto per la sua biodiversità e le opportunità ricreative. La rinascita di quest’area offrirà nuove occasioni di fruizione per le attività turistiche e servirà da stimolo per un ulteriore sviluppo economico locale. Il lago di Vico potrebbe diventare un punto di riferimento per l’ecoturismo, promuovendo un’interazione armoniosa tra l’uomo e la natura.

Il percorso intrapreso da Rotelli e dalla commissione è emblematico di come la collaborazione tra enti, sia militari che civili, possa portare a risultati tangibili e positivi per la collettività. La bonifica non è solo una questione di sicurezza, ma rappresenta anche un passo verso un futuro più sostenibile e prospero per la comunità della Tuscia.