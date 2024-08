Bottega Gamberoni: La Rivoluzione della Pasta Ripiena a Roma con Claudia Panariello

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Redazione

A Roma, il mondo della pasta ripiena sta vivendo un’importante evoluzione grazie all’arrivo di Claudia Panariello alla Bottega Gamberoni. Questa storica bottega, attiva dal 1964, è rinomata per la qualità della sua pasta fresca e per la cura nella selezione degli ingredienti, che rappresentano la vera essenza della tradizione culinaria laziale. L’incontro tra la chef campana e i Gamberoni ha portato a nuove innovative farciture e preparazioni, ampliando l’offerta della Bottega e reinterpretando classici intramontabili.

La storia della Bottega Gamberoni: Tradizione e Qualità dal 1964

Gli Inizi

La Bottega Gamberoni ha origine nel 1964, quando Angela e Dante Gamberoni, provenienti da Ferrara, decisero di trasferirsi a Roma. Quella che era destinata a diventare una delle botteghe di pasta artigianale più apprezzate della Capitale, si è rapidamente affermata nel quartiere di Tor Pignattara. La reputazione del locale è stata costruita sull’eccellenza dei suoi tortellini, farciti con ingredienti freschi e selezionati, come mortadella Favola, carne di vitello, Parmigiano Reggiano e pepe nero.

L’evoluzione del Menù e la Continuità Familiare

Nel corso degli anni, l’attività è stata gestita prima dal figlio Guido e ora dal nipote Tony, che ha saputo rinnovare l’offerta mantenendo intatti i valori fondamentali legati alla qualità della materia prima. La preparazione della pasta segue ancora le ricette tradizionali tramandate dalla famiglia, ma con un tocco di modernità: ogni settimana viene introdotto un nuovo piatto. La varietà di ripieni si è espansa, includendo tortelli verdi, farciture di burrata, e accostamenti innovativi come taleggio e radicchio.

Chi è Claudia Panariello: Una Chef in Cerca di Sfide

Formazione e Esperienze Professionali

Claudia Panariello ha un percorso formativo interessante: dopo aver intrapreso studi in ingegneria civile, ha deciso di dedicarsi alla cucina, completando i corsi all’Alma di Colorno. Ha lavorato in diverse cucine di alta classe, collaborando con noti chef, e guadagnando esperienza in ambienti di lusso, prima di trovare la sua vera passione nella pasta fresca. La chef ha accumulato esperienze significative in diverse regioni d’Italia, apprendendo trucchi e tecniche dai migliori.

L’arrivo alla Bottega Gamberoni

Dopo aver lavorato in ristoranti stellati, Claudia ha sentito il bisogno di tornare alle radici della tradizione gastronomica, cercando i migliori pastifici di Roma. È così che è giunta alla Bottega Gamberoni, dove ha potuto incontrare Tony e pianificare un nuovo corso per la bottega, fortemente incentrato sulla valorizzazione della pasta ripiena. La chef ha portato con sé idee fresche e innovative, aprendo la porta a nuovi abbinamenti di sapori.

Tortellini Street Food e Novità Gastronomiche: La Nuova Era Gamberoni

Innovazioni in Cucina

Sotto la direzione culinaria di Claudia Panariello, la Bottega Gamberoni ha ampliato le sue offerte per includere un nuovo concetto di street food, portando i tortellini a una dimensione più informale e accessibile. Tra le novità, i tortellini fritti con crema di Parmigiano Vacche Brune, che possono essere gustati sia in bottega che da asporto. Panariello ha anche introdotto piatti che richiamano la tradizione partenopea, come le frittatine di pasta e la Genovese, pronta per essere acquistata in barattolo.

Ingredienti Freschi e Preparazioni Artigianali

La scelta degli ingredienti viene fatta con particolare attenzione, con fornitori di fiducia come l’Azienda Agricola Poggi di Ciciliano, specializzata in prodotti freschi e di stagione. Ogni preparazione è contraddistinta dalla cura minuziosa degli abbinamenti di sapori, comprese opzioni vegetali e antispreco. La Bottega Gamberoni punta a offrire un’esperienza gastronomica completa, che si estende oltre la merce da asporto, attivando anche eventi di degustazione nei fine settimana.

La Bottega Gamberoni non solo porta avanti una tradizione secolare, ma si impegna a innovare, rendendo la pasta ripiena un vero e proprio protagonista della ristorazione romana contemporanea.