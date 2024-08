Caldo afoso in Italia: oltre venti città con allerta rossa e un atteso cambiamento climatico

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’Italia si trova attualmente in un periodo di intenso calore, con molte città che riportano allerta massima. Le ondate di calore di origine africana continuano a influenzare il clima, ma esperti metereologici segnalano un possibile cambiamento nelle prossime giornate. Nel giorno di Ferragosto del 2023, sono ben 21 le città italiane ad affrontare un’ondata di caldo di massima intensità, evidenziando la necessità di monitorare attentamente la situazione climatica.

La situazione attuale: ferragosto bollente in 21 città italiane

Città con allerta rossa

Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, il Ministero della Salute ha comunicato che 21 città italiane sono contrassegnate da bollino rosso, indice di massima allerta per il caldo. Tra le città coinvolte figurano Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Questa situazione di caldo estremo non solo interessa le temperature superficiali, con picchi che raggiungono i 37-38°C, ma pone anche sfide significative per la salute pubblica, in particolare per le popolazioni più vulnerabili come gli anziani e coloro con patologie preesistenti.

Previsioni per il giorno successivo

Il 16 agosto, si prevede un leggero miglioramento, con il numero di città a rischio che scende a 16, pur mantenendo un livello di allerta alto in alcune aree. Le città ancora colpite da condizioni climatiche estreme includono quelle già menzionate, con un ridotto numero di aree sotto il bollino giallo. Tuttavia, molti centri urbani continueranno a essere esposti a temperature elevate. Questa transizione da un giorno all’altro dimostra la variabilità delle condizioni atmosferiche che caratterizzano l’estate italiana.

Le nuove previsioni: un atteso cambiamento in arrivo

Tregua dalle temperature elevate

Secondo le analisi di esperti metereologici, è in arrivo una tregua dal caldo estremo. Il fenomeno climatico noto come anticiclone africano, che ha dominato il meteo italiano, sta mostrando segnali di flessione. Le previsioni indicano che a partire dal 18 agosto, vi sarà un significativo abbassamento delle temperature in diverse aree del Paese, con una possibile riduzione fino a 10 gradi in alcune zone del Centro-Nord. Questo annuncio suscita speranza in vista di una ripresa della normalità climatica, soprattutto dopo oltre un mese di temperature sopra la media.

Cambiamenti meteorologici previsti

Nonostante il previsto calo delle temperature, il passaggio di un nucleo di instabilità, che si muove dalle Baleari verso la Sardegna, potrà portare rovesci e temporali su diverse aree italiane, in particolare sul versante tirrenico e nelle regioni settentrionali. Gli esperti avvertono che, pur essendoci un atteso allentamento del caldo, durante il weekend ci saranno temporali localizzati che potrebbero anche risultare intensi. Queste condizioni meteorologiche potrebbero rappresentare una novità significativa rispetto al clima secco e caldo degli ultimi giorni.

Conclusioni meteo: l’Italia attende lo stop del caldo rovente

La situazione attuale riguardo il caldo estremo in Italia rimane preoccupante, ma gli esperti prevedono che tali condizioni non saranno una costante per molto più tempo. Con il passaggio di aria meno calda, l’Italia può sperare di sperimentare un ritorno a temperature più miti nel giro di qualche giorno. L’attenzione resta sulla gestione della salute pubblica nei confronti delle fasce più vulnerabili, che potrebbero risentire maggiormente delle alte temperature e dei cambiamenti meteorologici. La popolazione è invitata a rimanere informata e a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e meteorologiche per affrontare al meglio le prossime fiammate di caldo.