Caldo e temporali: l’afa persiste in Italia mentre il termometro segna un’ulteriore impennata

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Nelle prossime ore, l’Italia si prepara a un’inedita situazione meteorologica, con temporali che, seppur fugaci, non porteranno a una significativa alleviazione dell’afa. La situazione climatica sarà caratterizzata da alte temperature, che potrebbero farci compagnia fino a Ferragosto, interessando città da Milano a Roma, Napoli e Palermo. Scopriamo dunque nel dettaglio l’evoluzione del meteo e le previsioni per i giorni a venire.

Alta pressione africana e temporali rapidi

L’influenza dell’anticiclone Caronte

L’anticiclone africano, noto come Caronte, continua a dominare il clima italiano, garantendo non solo temperature elevate ma anche un’umidità che rende il caldo particolarmente opprimente. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del portale iLMeteo.it, nonostante l’arrivo di temporali nelle prossime 24 ore, queste perturbazioni non basteranno a mitigare in modo significativo il calore persistente.

Temporali al Centro-Sud: effetti limitati

Il transito dei temporali interesserà principalmente il Centro-Sud, portando piogge su regioni come la Sardegna, il Basso Veneto, la Romagna, le Marche, l’Umbria e la Toscana. Tuttavia, si tratta di un fenomeno momentaneo. Le previsioni indicano che i rovesci si concentreranno principalmente al mattino, per poi estendersi, nel pomeriggio, ai rilievi alpini e alla dorsale appenninica. In Sicilia, zona particolarmente colpita da siccità, ci si attende una lieve pioggia, comunque limitata alle aree interne.

L’alleviamento delle temperature sarà solo temporaneo. Sebbene possa esserci un calo generale di 2-3°C in molte città, i valori massimi in alcune zone continueranno a rimanere elevati, come nel caso di Siracusa che potrebbe toccare i 42°C e Catania con 39°C. Pertanto, non si prospetta alcun significativo sollievo dal caldo intenso.

Previsioni per il primo weekend di agosto

Un ritorno immediato al caldo

Domenica 4 agosto, l’anticiclone africano riprenderà il suo predominio, portando nuovamente temperature torride. In diverse città, il termometro tornerà a risalire, con punte di 37°C a Terni e 36°C a Firenze. Anche Ferrara, Napoli e Roma si preparano a vivere un’altra giornata calda, con valori che faranno temere un prolungamento della canicola.

La settimana in arrivo: stesse temperature e alta umidità

Durante la prossima settimana si prevede che le temperature continuino a salire ulteriormente, avvicinandosi a soglie di 38-39°C, soprattutto tra il Centro-Nord. Questa escalation si accompagnerà a un incremento dell’umidità, accentuando la sensazione di afa e rendendo il clima ancor più insopportabile. Nonostante le ipotesi di qualche temporale accompagnato da un’onda di calore, l’afa persistente sembra essere la caratteristica di questa estate.

Tendenza meteo a lungo termine

Leggera flessione attesa dopo Ferragosto

Le attuali mappe meteorologiche indicano una possibilità di lieve calo delle temperature al Nord subito dopo Ferragosto, il che rappresenterebbe un possibile cambiamento da monitorare con attenzione. Tuttavia, per il Centro-Sud, le prospettive non sono altrettanto promettenti. I modelli attuali suggeriscono che la pressione dell’anticiclone Caronte potrebbe continuare a condizionare le temperature fino alle date di metà agosto, alimentando il caldo intenso.

Un’opinione cauta sulle previsioni a lungo termine

Infine, è importante fare attenzione nell’interpretare le previsioni oltre il settimo giorno, poiché la loro affidabilità tende a ridursi notevolmente in caso di regimi anticiclonici persistenti. Gli amanti del fresco dovranno mantenere la pazienza in attesa di eventuali evoluzioni significative della situazione meteorologica.

Previsioni meteo dettagliate

Sabato 3 agosto

Nord: Rovesci sparsi al Nord-Est , restando più asciutto nel resto della regione.

Rovesci sparsi al , restando più asciutto nel resto della regione. Centro: Sole e rovesci sparsi, con un calo delle temperature in molte zone.

Sole e rovesci sparsi, con un calo delle temperature in molte zone. Sud: Veloci piogge principalmente sui rilievi; clima ancora molto caldo in Sicilia.

Domenica 4 agosto

Nord: Il tempo ritorna soleggiato, con temperature che si rialzano.

Il tempo ritorna soleggiato, con temperature che si rialzano. Centro: Predominanza di sole e ripresa del caldo, con locali temporali sui rilievi.

Predominanza di sole e ripresa del caldo, con locali temporali sui rilievi. Sud: Lieve aumento delle temperature, sempre soleggiato e molto caldo.

Lunedì 5 agosto

Nord: Soleggiato e caldo, con possibilità di temporali sulle Dolomiti .

Soleggiato e caldo, con possibilità di temporali sulle . Centro: Prevalentemente soleggiato, ma con qualche temporale di calore sui rilievi.

Prevalentemente soleggiato, ma con qualche temporale di calore sui rilievi. Sud: Soleggiato e con temperature elevate, con ridotte possibilità di temporali.

Tendenza generale

Proseguendo verso la metà di agosto, ci si aspetta il perdurare dell’alta pressione africana, rimanendo soggetti a un’ennesima fiammata di caldo per almeno ulteriori 10 giorni.