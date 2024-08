Caldo persistente e temporali in arrivo: previsioni meteo per fine agosto

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Settimana di forte caldo e afa per la capitale e buona parte dell’Italia. Le temperature saliranno fino a 36°C, mentre si prevedono temporali intensi. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, annuncia il ritorno dell’anticiclone africano e offre dettagli sulle condizioni meteorologiche attese nei prossimi giorni.

Situazione meteorologica attuale

Caldo intenso e afa a Roma

Nell’ultima settimana di agosto, la capitale italiana sta sperimentando un’ondata di caldo insopportabile, con picchi di temperatura che raggiungono e superano i 36°C. Questo anticipa un’estate che si sta concludendo con condizioni meteorologiche estreme, caratterizzate da umidità elevata e afa. Molti romani cercano sollievo nell’ombra e nelle zone costiere.

Arrivo di forti temporali dal nord

Tuttavia, il clima tornerà a cambiare drastico, con l’arrivo di forti temporali. Secondo quanto dichiarato da Tedici, questi acquazzoni si muoveranno rapidamente dal nord, raggiungendo il centro-sud nel corso delle prossime 36-48 ore. Al mattino, temporali sono previsti al nord e lungo l’Appennino, ma il maltempo si intensificherà nel pomeriggio, colpendo gran parte delle regioni centromeridionali.

Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Martedì 27 agosto: instabilità al centro e al sud

Nel corso della giornata di martedì 27 agosto, il nord Italia vedrà temporali sofferenti, in particolare sulle Alpi e localmente nella pianura. Le condizioni di instabilità continueranno al centro, con temporali sparsi che interesseranno soprattutto Toscana, Umbria, Lazio e Appennini. Al sud, il maltempo colpirà in particolare la Sicilia e gli Appennini, portando piogge significative in diverse aree.

Mercoledì 28 agosto: stabilizzazione del clima

Mercoledì porta con sé un clima più stabile, con una mattinata prevalentemente asciutta al nord. Tuttavia, i temporali rimarranno confinati principalmente in montagna, colpendo in particolare gli Appennini. Il maltempo si concentrerà anche sulla Sicilia, dove i rovesci potrebbero essere intensi. Gli abitanti del centro-sud possono aspettarsi un’attenuazione delle piogge.

Giovedì 29 agosto: ritorno del caldo

A partire da giovedì 29 agosto, si prevede un significativo innalzamento delle temperature. Le massime torneranno ad attestarsi tra 34 e 35°C, in particolare al centro-sud. Roma continuerà a registrare picchi intorno ai 36°C, mentre in Sardegna, Sicilia e Basilicata si raggiungeranno temperature tra i 38 e 39°C. L’anticiclone africano tornerà a dominare, promettendo un clima sempre più caldo e soleggiato.

Tendenza meteorologica futura

Sole predominante e temperature in aumento

Osservando le tendenze, si prevede un progressivo ritorno del sole e un incremento costante delle temperature. I fenomeni temporaleschi diventeranno sempre più sporadici, lasciando spazio a giornate luminose e calde. La popolazione è avvisata riguardo alla persistenza delle alte temperature, che influenzeranno non solo il benessere fisico ma anche le attività quotidiane e la vita all’aperto nelle prossime settimane di settembre.

La situazione meteorologica rimane sotto osservazione, mentre gli italiani si preparano a gestire il caldo che caratterizzerà ancora i giorni a venire.