Carabinieri in chiesa a Torella dei Lombardi: un incontro per prevenire le truffe agli anziani

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Giordana Bellante

In un’iniziativa volta alla sicurezza della comunità, i Carabinieri hanno tenuto un incontro informativo a Torella dei Lombardi, piccolo comune dell’Avellinese. Dopo la messa, il luogotenente della Stazione Carabinieri ha fornito importanti informazioni agli anziani su come proteggersi dalle truffe, un problema purtroppo crescente che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione.

Un intervento di sensibilizzazione

La cornice dell’incontro

L’incontro si è svolto al termine della celebrazione eucaristica, un momento di forte partecipazione della comunità locale. Presieduto da monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, l’evento ha visto la presenza di diverse autorità locali, dimostrando un forte impegno a favore della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione agli anziani. Questo genere di eventi è diventato cruciale, dati i continui tentativi di truffa che avvengono, spesso con tecniche astute e ingannevoli.

Le problematiche attuali

Le truffe ai danni degli anziani si manifestano principalmente attraverso tecniche come il raggiro telefonico e il finto door-to-door. I malintenzionati si presentano come tecnici, funzionari di enti pubblici o anche come vicini di casa, cercando di guadagnare la fiducia della vittima. Un’informativa come quella fornita dai Carabinieri diventa quindi fondamentale per aiutare queste persone a riconoscere i segnali di pericolo e a proteggere i propri risparmi.

Buone pratiche per evitare le truffe

I consigli del luogotenente

Durante il suo intervento, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri ha sottolineato l’importanza di alcuni semplici accorgimenti. Tra questi, è stata evidenziata la necessità di non lasciare mai entrare in casa persone sconosciute e di non affrettarsi a effettuare pagamenti senza prima avere confermato la provenienza di tale richiesta. Ha inoltre raccomandato di tenere sempre a portata di mano il numero di emergenza 112, attivo 24 ore su 24, per ogni dubbio o necessità, prima di prendere decisioni importanti.

La comunicazione è fondamentale

Un altro punto cruciale toccato dal luogotenente è la comunicazione tra le generazioni. Gli anziani sono incoraggiati a parlare dei propri dubbi con familiari e amici e non esitare a chiedere aiuto se qualcosa appare sospetto. È stata messa in evidenza l’importanza di una rete di protezione comunitaria, dove ogni cittadino gioca un ruolo attivo nella prevenzione dei crimini di questo genere.

Un impegno continuo

Replica dell’iniziativa

L’incontro tenutosi a Torella dei Lombardi non sarà un episodio isolato. I Carabinieri hanno annunciato l’intenzione di replicare l’incontro in altri comuni della provincia di Avellino, un piano di sensibilizzazione che mira a rafforzare la consapevolezza e le competenze di difesa personale tra gli anziani. Questo approccio proattivo è essenziale per costruire una comunità più sicura e consapevole, dove ogni persona è attrezzata per affrontare le sfide poste dalle truffe.

Rete di collaborazione

Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso una maggiore coesione tra le forze dell’ordine e la comunità. Le autorità locali, i Carabinieri e le istituzioni di supporto lavorano insieme per garantire che gli anziani possano vivere serenamente, senza timore di raggiri o truffe. La collaborazione attiva tra cittadini e forze dell’ordine può fare la differenza nel contrastare questi crimini.