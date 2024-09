Caso Open Arms: chiesta condanna di sei anni per Matteo Salvini al processo di Palermo

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il caso Open Arms continua a far discutere, con il Procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella, che ha chiesto una condanna di sei anni per Matteo Salvini. Questo processo, che si svolge nell’aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo, rappresenta un importante punto di svolta nella gestione dell’immigrazione e dei diritti umani in Italia. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver bloccato lo sbarco di 147 migranti nel Mediterraneo nel 2019.

La requisitoria del Procuratore aggiunto Marzia Sabella

Nella sua requisitoria, durata oltre sette ore, il Procuratore Sabella ha sottolineato la gravità delle azioni di Salvini, collegando la sua decisione di chiudere i porti alla violazione dei diritti umani. Durante la sua esposizione, ha dichiarato: “Non possiamo invocare la difesa dei confini senza considerare la tutela della vita umana in mare.” Questo afferma un principio chiave del dibattito: la protezione dei migranti, indipendentemente dalla loro condizione, deve sempre avere la priorità.

La pm Sabella ha evidenziato che l’accusa non è solo relativa alla figura di Salvini, ma riguarda anche la condotta nel suo complesso del governo italiano e delle istituzioni coinvolte nel soccorso in mare. Con riferimento alle 147 “persone offese”, Sabella ha sottolineato l’importanza di riconoscerle nella loro individualità, chiedendo per ogni migrante un trattamento giuridico adeguato. La Procura considera l’iter adottato da Salvini un “iter criminoso”, che ha messo a rischio vite umane.

Sabella ha concluso la requisitoria sottolineando che le responsabilità non possono essere esonerate da valutazioni politiche o da decisioni governative: “Quando si tratta di vite umane, non si possono applicare logiche di politica interna,” ha detto.

Le accuse contro Salvini: scelte personali oltre la linea politica

Dalla requisitoria della pubblica accusa emerge un’importante distinzione: le scelte di Salvini non sarebbero state frutto di decisioni collettive, ma piuttosto di scelte personali che avrebbero travalicato la linea politica del governo Conte 1. Secondo il pm Ferrara, il ministro dell’Interno ha spostato la gestione degli sbarchi dall’ufficio del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione direttamente nel suo gabinetto. Questa centralizzazione del potere ha portato a una situazione di caos istituzionale, impedendo agli organi competenti, come la Guardia Costiera, di operare in modo efficiente.

La Procura ha precisato che la competenza di concedere il “porto sicuro” ai migranti era responsabilità diretta di Salvini, e nonostante le affermazioni del ministro attuale, Matteo Piantedosi, il fatto che ci sia stata una concentrazione del potere nelle mani del ministro dimostra come le scelte fatte abbiano avuto conseguenze dirette e gravi.

La difesa di Salvini e le accuse di politicizzazione del processo

Dall’altra parte, la difesa di Matteo Salvini, rappresentata dall’avvocato Giulia Bongiorno, ha strenuamente contestato le affermazioni della pubblica accusa, sostenendo che il processo non può essere considerato al di fuori del contesto politico. Secondo Bongiorno, la requisitoria del pm è in realtà un attacco alla linea politica del governo, mirato a sottolineare presunti fallimenti dell’esecutivo nei confronti della gestione dei flussi migratori.

Bongiorno ha affermato che le decisioni di Salvini si allineano con la normativa e che il ministro non ha compiuto azioni illegittime, bensì si è limitato a rispettare le indicazioni del decreto sicurezza bis, condiviso da tutto il governo. L’avvocata ha anche sottolineato come il ministro, ostentando un supporto politico, fosse parte di una strategia ben definita e non di una scelta unilaterale.

L’accusa di politicizzazione è stata rigettata da Bongiorno, che ha spiegato che il processo ha come obiettivo primario l’ottimizzazione della gestione dei migranti e non il riconoscimento di mansioni politiche. L’avvocata successivamente ha contestato l’interpretazione dei diritti dei migranti, insistendo che il quadro delineato dall’accusa non corrisponde alla realtà e che ogni decisione di Salvini sarebbe stata presa coerentemente sia con la legalità sia con quanto emerso in sede governativa.

Il principio del soccorso in mare: una questione di diritti umani

Il dibattito si è poi concentrato sul principio fondamentale del soccorso in mare, che rappresenta un aspetto centrale e controverso della nave Open Arms. L’accusa ha sostenuto che il salvataggio di persone in difficoltà non può mai essere subordinato alla classificazione di chi si trova in mare. Secondo il diritto internazionale, ogni individuo, che sia un migrante, un membro dell’equipaggio o anche un presunto criminale, ha diritto a ricevere assistenza.

Ferrara ha esemplificato come il diritto a un porto sicuro non debba essere limitato dalla legislazione nazionale quando ci sono situazioni di rischio e emergenza. Ha ricordato le norme internazionali che obbligano gli Stati a intervenire, affermando che “Nessuna richiesta di soccorso deve rimanere senza risposta.” La posizione della pubblica accusa è chiara: la vita delle persone deve essere salvaguardata sopra ogni altra considerazione.

Il dibattito legale e umano si prospetta di catturare l’attenzione nelle prossime udienze, dove si attenderanno le dichiarazioni delle parti civili. Il processo potrebbe aprire nuovi scenari sia dal punto di vista giuridico che politico, visto che la questione dell’immigrazione continua a essere un tema cruciale e divisivo nel dibattito pubblico e politico italiano.

La reazione di Salvini e il futuro del processo

A distanza di qualche ora dalla requisitoria, Matteo Salvini ha comunicato tramite un video, affermando di essere “colpevole” di aver difeso l’Italia e i suoi confini. Secondo il leader della Lega, non ha mai impedito l’approdo ai migranti, ma ha solo negato l’ingresso nel Paese in quanto questo avrebbe messo in difficoltà il sistema di accoglienza e gestione dei richiedenti asilo in Italia.

L’ex ministro continua a mantenere una posizione di fermezza rispetto alla sua linea di difesa e adesso si attende con impazienza il proseguimento delle udienze, dove le parti civili e la difesa di Salvini presenteranno il loro punto di vista. Il prossimo incontro giudiziario, previsto per il 20 settembre, potrebbe rivelarsi decisivo per l’andamento del processo e per i futuri sviluppi legati alla gestione dell’immigrazione in Italia.