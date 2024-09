Castel Romano Designer Outlet ospita “La Strada del Vino”: un festival di wine&food imperdibile

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Con l’arrivo dell’autunno, Castel Romano Designer Outlet si prepara ad accogliere la quarta edizione di “La Strada del Vino“, un wine&food festival che ha riscosso un notevole successo negli anni passati. L’evento, che avrà luogo tra fine settembre e inizio ottobre, promette di regalare ai partecipanti una serie di emozionanti esperienze di degustazione, immersi nell’atmosfera suggestiva di una delle località più rinomate del Lazio.

Date e orari dell’evento

Il programma del festival

Il festival si svolgerà in due week-end, dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre, con orario dalle 17:00 alle 20:00. Le location scelte sono in piazza del Foro Romano, conosciuta anche come piazza del Dinosauro, all’interno del Castel Romano Designer Outlet. Qui, i visitatori potranno perdersi in un percorso di degustazioni gratuite di vini e specialità gastronomiche locali, rendendo ogni serata un’occasione unica per scoprire ed apprezzare le eccellenze del territorio.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti; tuttavia, è richiesta la prenotazione per garantire l’accesso alle varie attività. Questo approccio permette di gestire al meglio le affluenze e assicurare a ciascun partecipante un’esperienza piacevole e sicura.

Un’edizione all’insegna della qualità

Negli anni passati, “La Strada del Vino” ha visto la distribuzione di oltre quattromila calici, testimoniando l’apprezzamento del pubblico per questa manifestazione. Quest’anno, l’evento si arricchisce della partecipazione di circa 30 etichette rinomate di Vini d’Abbazia e di La Strada del Vino di Latina, un punto di riferimento per le migliori cantine del Lazio meridionale. Le cantine partecipanti offriranno una selezione di vini di alta qualità, espressione autentica del territorio.

Degustazioni e intrattenimento

Vini regionali e specialità gastronomiche

Oltre alla degustazione dei vini, i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare una selezione di specialità gastronomiche del territorio. Signorvino, in collaborazione con Tenimenti Leone, presenterà una varietà di piatti tipici, rendendo l’evento un vero e proprio viaggio sensoriale. Ogni serata sarà accompagnata da un DJ set che animerà l’atmosfera, creando un ambiente festoso e conviviale.

I visitatori potranno ricevere un kit di degustazione in omaggio, un ricordo tangibile di un’esperienza piacevole e conviviale trascorsa in compagnia di appassionati di vino e buona cucina.

La Wine Masterclass

Un’importante novità di quest’edizione sarà la Wine Masterclass, che si terrà il 3 ottobre alle ore 19:00. Questa sessione esclusiva offrirà ai partecipanti la possibilità di approfondire la conoscenza dei Vini D’Abbazia attraverso un percorso di degustazione guidato da esperti del settore. La masterclass avrà luogo in una sala riservata al primo piano sopra il Guest Services di Castel Romano Designer Outlet e avrà una durata di 45 minuti. I posti sono limitati, rendendo questa opportunità ancor più esclusiva e ricercata.

Informazioni e prenotazioni

Regole di partecipazione

La partecipazione è completamente gratuita, ma è necessaria la prenotazione anticipata per ogni attività. Solo i maggiorenni iscritti al McArthurGlen Club potranno accedere a queste iniziative, garantendo così un’esperienza esclusiva e pensata per un pubblico di appassionati di vino e gastronomia di alta qualità.

In sintesi, “La Strada del Vino” rappresenta un appuntamento imperdibile per coloro che desiderano scoprire le ricchezze enologiche e culinarie del Lazio, in un contesto ideale per la convivialità e l’apprendimento. La manifestazione costituisce non solo un modo per trascorrere delle serate piacevoli, ma anche per approfondire la cultura del vino, proprio nel cuore di Castel Romano Designer Outlet.