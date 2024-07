Celebrazione dell’importante traguardo: Angelica Fiorello compie 18 anni

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Angelica Fiorello, la figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ha festeggiato il suo 18° compleanno in grande stile a Roma. La festa è stata un’occasione di grande emozione non solo per la giovane, ma anche per suo padre, solitamente noto per la sua vena comica ma che questa volta si è lasciato andare a momenti di tenerezza nell’osservare la sua bambina diventare maggiorenne.

Un’indimenticabile celebrazione familiare

La celebrazione si è svolta in una suggestiva location all’aperto, dove Angelica ha radunato amici e parenti per festeggiare questo importante traguardo. Indossando un elegante abito rosso, tema cromatico che ha caratterizzato numerosi momenti della serata, come il taglio della torta con candeline rosse da soffiare. Le immagini trapelate dall’evento mostrano un Fiorello commosso mentre abbraccia e bacia sua figlia, accanto alla sua moglie Susanna e alla figlia Olivia, tutti pronti a brindare alla piccola di casa. Un momento particolarmente toccante è stato il ballo tra lo showman e Angelica, che ha reso ancora più speciale la serata all’insegna della festa e dell’affetto familiare.

Approfondimenti