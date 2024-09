Cerimonia di premiazione all’Accademia del Profumo 2024: trionfano All of Me e Boss Bottled Elixir

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Redazione

Durante la serata conclusiva della Milano Beauty Week del 2024, il Ridotto Arturo Toscanini del Teatro alla Scala ha fatto da cornice all’attesa cerimonia di premiazione dell’Accademia del Profumo. In questa occasione, i riconoscimenti per il Miglior Profumo dell’Anno sono stati assegnati a due illustri fragranze: All of Me di Narciso Rodriguez nella categoria femminile e Boss Bottled Elixir di Hugo Boss per quella maschile. I voti espressi da una giuria composta da consumatori hanno determinato il risultato finale, onorando le eccellenze del panorama olfattivo.

Il processo di selezione dei premi

Dalle preselezioni alla giuria tecnica

La selezione dei profumi premiati ha seguito un articolato iter che ha coinvolto diverse giurie specializzate. Inanzitutto, le Giurie Qualità hanno effettuato le preselezioni in base a criteri specifici per ciascuna categoria. Successivamente, una giuria composta da circa un centinaio di esperti, tra cui rappresentanti del settore, media e distribuzione, ha contribuito a stilare la lista di nomination.

A questo punto, la Giuria Tecnica, formata dalla commissione direttiva dell’Accademia del Profumo, esponenti del retail, giornalisti specializzati nel settore beauty e content creator, ha avuto il compito di selezionare i vincitori nelle sette categorie chiave.

I premiati nelle varie categorie

Migliore Creazione Olfattiva : La premiazione per la migliore creazione olfattiva ha visto trionfare Devotion di Dolce&Gabbana per la fragranza femminile e Le Male Elixir di Jean Paul Gaultier per quella maschile, riconoscente per originalità e qualità artistica.

Miglior Profumo Made in Italy : In questa categoria, Devotion di Dolce&Gabbana e Light Blue Summer Vibes Pour Homme di Dolce&Gabbana sono stati premiati, enfatizzando l’eccellenza del Made in Italy .

Miglior Packaging : Quest’anno il premio per il miglior packaging è andato a Devotion per la versione femminile e a Gentleman Society di Givenchy per quella maschile, sottolineando l’importanza dell’estetica anche in questo settore.

Miglior Profumo Collezione Esclusiva Grande Marca : Where My Heart Beats di Gucci , parte della collezione The Alchemist’s Garden , ha conquistato l’attenzione della giuria.

Miglior Profumo Artistico : Il premio in questa sezione è andato a The Omniscient Mr Thompson di Penhaligon’s per la marca affiliata e a Viole Nere di Meo Fusciuni per la marca indipendente.

Miglior Profumazione Ambiente: Infine, il premio per la migliore profumazione per ambienti è stato consegnato a Pesco di Iorio Parco 1923.

Riconoscimenti speciali e tributi

La giuria VIP e il riconoscimento al naso creatore

Un altro aspetto di rilievo durante la cerimonia è stato il premio per la Miglior Comunicazione. Questa categoria è stata assegnata dalla Giuria Vip, composta quest’anno da nomi noti come Giorgia Surina, Giulia De Lellis, e Virna Toppi. Le fragranze che hanno ricevuto tale riconoscimento sono state Sì Eau de Parfum Intense di Giorgio Armani per la selezione femminile e MYSLF di Yves Saint Laurent Beauty per quella maschile.

In aggiunta, Olivier Cresp, Naso Creatore di Devotion di Dolce&Gabbana, ha ricevuto un riconoscimento speciale. Cresp ha condiviso con entusiasmo la sua ispirazione, rievocando un panettone assaporato durante un pranzo a Milano, un aneddoto che mette in luce il legame tra la cultura culinaria e quella olfattiva.

L’omaggio a una figura perduta

Ambra Martone, presidente dell’Accademia del Profumo e vicepresidente di Cosmetica Italia, ha aperto l’evento con una nota di tristezza, dedicando la serata a Anna Segatti de La Forza e il sorriso onlus, scomparsa recentemente. Martone ha dichiarato: “La gioia è offuscata da un grande dolore”, evidenziando come quest’edizione rappresenti un momento di celebrazione ma anche di riflessione.

Chiusura della Milano Beauty Week con l’arte

Un concerto finale con l’orchestra dell’accademia

Dopo la cerimonia di premiazione, il programma ha previsto un concerto con l’Orchestra e i Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Sascha Goetzel. L’evento ha celebrato il connubio tra arte e bellezza, simboleggiando l’essenza della Milano Beauty Week.

Ambra Martone ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione unica tra l’Accademia Teatro alla Scala e l’Accademia del Profumo, sottolineando come entrambe le istituzioni siano unite nel rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo. La serata si è conclusa con un’atmosfera di celebrazione, portando in primo piano i valori di innovazione e formazione che caratterizzano il patrimonio culturale italiano.