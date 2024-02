Chiara Ferragni si sfoga: basta silenzi sul pandoro-gate

In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Chiara Ferragni decide di rompere il silenzio e difendersi dalle accuse legate al pandoro-gate. Dopo essere stata oggetto di pesanti critiche per mesi, l’imprenditrice digitale prende parola per chiarire la sua posizione e difendere la sua reputazione. Tra le dichiarazioni, sottolinea l’importanza di mantenere i problemi all’interno della sfera familiare, ma si apre sui problemi legali che sta affrontando. La conversazione prende una svolta inaspettata quando il Codacons annuncia possibili azioni legali legate alla sua partecipazione a “Che tempo che fa”.

Il Codacons critica l’intervista a Chiara Ferragni

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, reagisce duramente all’intervista di Chiara Ferragni al “Corriere della Sera”. Definisce l’intervista come “gravissima” e denuncia un presunto degrado del giornalismo italiano. Rienzi accusa la Ferragni di diffondere bugie, falsità e calunnie, mettendo in discussione l’eticità della copertura mediatica del caso. Il presidente del Codacons chiede il rispetto per i consumatori e critica l’assenza di un vero contraddittorio nell’informazione fornita ai lettori e telespettatori.

Fedez e l’ombra del pandoro-gate sulla sua vita privata

Mentre Chiara Ferragni affronta le polemiche legate al pandoro-gate, Fedez si trova coinvolto nell’ombra di questa vicenda. Alla sfilata di Donatella Versace, il rapper mostra segni evidenti di preoccupazione e tristezza. Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, Fedez avrebbe subito un allontanamento dalla moglie e sarebbe in grande sofferenza. Mentre i due cercano di gestire la crisi, Lucarelli non risparmia critiche nei confronti della coppia, suggerendo che i segnali di rottura fossero evidenti già da tempo.

