“Chissà chi è”: Amadeus svela il suo nuovo quiz in prima serata sul Nove a partire dal 22 settembre

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Redazione

Il mondo dell’intrattenimento televisivo italiano si prepara a una nuova avventura con il debutto del quiz “Chissà chi è”, condotto da Amadeus, in onda ogni sera a partire dal 22 settembre alle 20.25 sul Nove. Questo programma si ricollega al precedente format “Soliti ignoti”, mantenendo l’essenza ludica e coinvolgente che ha contraddistinto il celebre show. Andiamo quindi a scoprire cosa accade dietro le quinte di questo atteso ritorno.

Il backstage dell’evento televisivo

In una giornata soleggiata di settembre, la registrazione della prima puntata di “Chissà chi è” si svolge all’interno di un edificio non facilmente riconoscibile nella periferia di Milano. Lo studio, ideato dallo scenografo Marco Calzavara, combina elementi di un teatro con quelli di un laboratorio, creando un’atmosfera unica. Le “identità”, i protagonisti a sorpresa del quiz, vengono preparate per il loro momento di gloria, mentre un autore guida i concorrenti attraverso le regole del gioco.

Le otto identità aspettano il loro turno, sfidandosi nel leggere tre indizi che li riguardano. Le indicazioni fornite dall’autore sono chiare: devono apparire naturali e non utilizzare il foglietto durante la diretta. Contestualmente, un team di autori lavora sulla scaletta, assicurandosi che tutto sia pronto per un debutto che promette di essere entusiasmante.

Amadeus: carisma e preparazione

Amadeus, noto per il suo successo nei Festival di Sanremo e in molte altre trasmissioni di successo, si prepara nel suo camerino. L’atmosfera è permeata di adrenalina e curiosità, mentre lui si prepara ad affrontare la nuova sfida. A parte dell’ansia, Amadeus descrive i preparativi come un’opportunità per esplorare uno spazio nuovo, dove ogni angolo diventa familiare man mano che ci si muove.

La presenza della moglie, Giovanna Civitillo, accresce l’aria di famiglia e scaramanzia tipica di questi eventi. In camerino, un tocco personale emerge con un cuore appeso che ricorda al conduttore il sostegno del figlio, testimoniando l’unione e il legame affettivo, mentre sul tavolo sono disposti oggetti portafortuna e ricordi del passato.

La creazione del format e l’interazione del pubblico

Il format “Chissà chi è” è stato creato in collaborazione con Federico Taddia, il quale spiega come la scelta del titolo sia stata anche legata alla volontà di creare un suono che evocasse il gioco e la curiosità. Gli autori Sonia Mastellone e Anna Senatore sono responsabili della creazione delle schede delle “identità”, avendo preparato circa cinquemila opzioni diverse, frutto di una meticolosa ricerca avviata a giugno.

Gli indizi che i concorrenti riceveranno sono studiati per coinvolgere il pubblico e rendere il gioco ancora più interessante. Ampio spazio verrà dato all’interazione, in quanto Amadeus rivelerà il “parente misterioso” all’inizio della puntata, una novità rispetto al passato.

L’attesa del pubblico e l’inizio del quiz

Con l’orologio che segna le 13.30, il pubblico inizia a radunarsi davanti allo studio, creando un’atmosfera frizzante. Il regista Stefano Vicario segue attentamente ogni dettaglio, pronto ad adattarsi ai cambiamenti e a catturare l’energia del momento. Le luci si accendono, e l’emozione cresce con l’ingresso di Amadeus, accolto da un caloroso applauso.

L’inizio della prima puntata di “Chissà chi è” segna l’inizio di una nuova avventura. Amadeus, con il suo carisma unico, invita il pubblico a un’esperienza divertente e coinvolgente, promettendo di intrattenere gli spettatori ogni sera. Con un pubblico entusiasta e una formula collaudata, il quiz si prospetta come uno dei programmi più attesi della stagione televisiva italiana.