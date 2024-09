Chiusure stradali a Roma il 7 e 8 settembre: eventi, celebrazioni e cortei in programma

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Nel fine settimana del 7 e 8 settembre, Roma si prepara a una serie di chiusure stradali significative dovute a eventi celebrativi, processioni e cortei che influenzeranno il traffico in diverse zone della Capitale. Con l’81esimo anniversario della Difesa di Roma e altri eventi in programma, i cittadini e i visitatori dovranno pianificare i propri spostamenti con attenzione.

Anniversario della Difesa di Roma: celebrazioni e limitazioni al traffico

In occasione dell’81esimo anniversario della Difesa di Roma, si terrà una commemorazione al Parco della Resistenza dell’8 settembre 1943, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le celebrazioni inizieranno ufficialmente domenica 8 settembre, ma già a partire dalle prime ore di sabato 7 correnti divieti di sosta e chiusure stradali interesseranno diverse aree.

Tra le strade che subiranno restrizioni si annoverano Porta San Paolo e viale della Piramide Cestia, con divieti di sosta in direzione Piramide, largo Manlio Gelsomini, piazzale Ostiense, e via del Campo Boario, tra il civico 7 e piazzale Ostiense. Sono previsti anche divieti temporanei in piazza di Porta San Paolo. Durante la commemorazione, che coinvolgerà anche il servizio di trasporto pubblico, sono previsti disagi per le linee di autobus locali, che subiranno chiusure e deviazioni.

Processione della Basilica di Sant’Anastasia: orari e percorsi

Un altro importante evento di domenica 8 settembre sarà la processione organizzata dalla basilica di Sant’Anastasia al Palatino, prevista dalle 17:00 alle 18:30, con la partecipazione di circa 800 fedeli. Questo corteo religioso si snoderà attraverso strade storiche e suggestive, partendo da piazza Sant’Anastasia, e seguendo un percorso che includerà San Teodoro, via dell’Ara Massima di Ercole, via della Greca, piazza della Bocca della Verità, via dei Cerchi e via di San Teodoro.

Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e, di conseguenza, anche il traffico sulle strade indicate subirà chiusure temporanee, causando inevitabili ripercussioni sul servizio di autobus, che necessiteranno di deviazioni per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei veicoli.

Corteo in memoria di Fabrizio Ceruso: un richiamo alla storia

Un ulteriore evento si svolgerà sabato 7 settembre, con un corteo commemorativo per Fabrizio Ceruso, un giovane militante di Lotta Continua ucciso nel 1974. La manifestazione, che prenderà il via da via Tiburtina dalle 16:00 e si protrarrà fino alle 20:00, vedrà la partecipazione di circa 700 persone che sfileranno lungo le vie di San Basilio, passando per via Recanati, il Parco della Balena, e diverse altre strade del quartiere.

L’itinerario del corteo prevede via del Casale di San Basilio, via Morrovalle, fino a via Fiuminata. Anche in questo caso, le autorità hanno avvertito che durante il passaggio del corteo si dovranno attuare deviazioni per le linee di autobus, tra cui 163, 311, 344, 424, 043 e 443, per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare flusso del traffico.

Chiusure e deviazioni per gli eventi sportivi: World Skate Games

Mentre la Capitale celebra eventi commemorativi e religiosi, si sta preparando anche per i grandi eventi sportivi, come i World Skate Games 2024 che si svolgeranno a Ostia. Fino al 23 settembre, via dell’Idroscalo, nel tratto compreso tra via Casana e via della Martinica, sarà chiusa per permettere l’allestimento delle strutture necessarie. Questa chiusura comporterà anche una modifica temporanea del percorso della linea autobus 05, che seguirà un tragitto alternativo per evitare l’area chiusa.

Durante questo periodo, l’autobus non effettuerà la fermata alla numero 82874 di via della Martinica, ma stabile una fermata provvisoria all’altezza del civico 110 di via delle Ebridi prima di riprendere il percorso abituale, adattandosi così alla nuova viabilità.

ZTL e altre limitazioni per il weekend

Per finire, nel weekend del 7 e 8 settembre, riaprono le zone a traffico limitato notturne. In particolare, il Centro storico e Testaccio sarà interessato da queste limitazioni, che saranno attive il venerdì e il sabato dalle 23:00 alle 03:00. Anche a San Lorenzo e Trastevere, il regime sarà attivo dal mercoledì al sabato, dalle 21:30 alle 03:00.

Domenica 8 settembre, si svolgerà anche la gara podistica “Corri Bravetta 2024”, dalle 07:00 alle 13:00, che comporterà ulteriori modifiche alla viabilità in quella zona. Inoltre, come ci si attende, per il tradizionale mercato di Porta Portese, si prevedono deviazioni per le linee di autobus 170, 719 e 781. Queste notizie dovrebbero aiutare i cittadini a muoversi con maggiore consapevolezza durante un weekend ricco di eventi a Roma.