Chris Smalling si congeda dalla Roma: un messaggio carico di emozione per i tifosi giallorossi

Chris Smalling, ex difensore della AS Roma, ha preso la decisione di lasciare la squadra, salutando i tifosi tramite un post eloquente sul suo profilo Instagram. Nel messaggio, evidenzia le esperienze indimenticabili vissute nella Capitale durante le cinque stagioni trascorse con la maglia giallorossa, accompagnato da un toccante video che sintetizza la sua avventura calcistica tra le mura romane.

Il ricordo di una notte magica

Un trionfo indimenticabile

Il 25 maggio 2022, una data che rimarrà scolpita nella memoria dei tifosi e in quella di Chris Smalling. Riferendosi alla finale di UEFA Conference League vinta contro il Feyenoord, il difensore ha descritto quella notte come “magica”. In quell’occasione, la Roma ha conquistato il trofeo europeo, un’impresa che ha segnato un punto culminante nella storia recente del club e ha riempito di gioia il cuore dei supporter giallorossi.

Smalling esprime la profonda emozione di ricevere il riconoscimento di “Man of the Match” in una vittoria che ha rappresentato un riscatto per la squadra e per l’intera tifoseria. La passione e il tifo incessante degli aficionados, che riempivano lo stadio e sostenevano la squadra anche nei momenti di difficoltà, sono stati un elemento chiave nel raggiungimento di questo traguardo. Il difensore britannico sottolinea come nessun’altra tifoseria possa eguagliare l’energia e il supporto che ha ricevuto dai romanisti.

Un legame speciale con Roma

Accoglienza e affetto

L’arrivo di Smalling a Roma nel 2019 è stato segnato da un caloroso benvenuto da parte della città e dei suoi abitanti. L’acclimatamento è risultato immediato grazie all’affetto e alla gentilezza dimostrati dalla comunità. In particolare, l’apertura della città ha permesso a Smalling e alla sua famiglia di sentirsi a casa. La nascita del suo primogenito ha ulteriormente cementato il legame con Roma, rendendo questa città un posto speciale nel cuore del calciatore.

Smalling racconta nei suoi post l’amore che ha sviluppato per le tradizioni, la cultura e l’arte di Roma, elementi che hanno reso la sua esperienza ancora più appagante. Ogni giornata trascorsa nella capitale italiana è stata un’opportunità per scoprire la bellezza della città, contribuendo a rendere la sua avventura una delle più significative della sua carriera.

Un viaggio che si conclude

Riflessioni e ringraziamenti

Malgrado l’inevitabilità del distacco, Chris Smalling rimarca quanto sia stato un onore giocare sotto la maglia della AS Roma. Nel suo saluto, non dimentica di esprimere gratitudine nei confronti dei compagni di squadra, degli allenatori e di tutto lo staff che ha contribuito al suo percorso sportivo. Ogni passo fatto insieme a loro ha rappresentato una stagione di crescita, impegno e dedizione.

Il difensore britannico spiega che pur partendo, l’amore e l’ammirazione per la Roma non svaniranno mai. La sua esperienza in campo e gli insegnamenti ricevuti rimarranno impressi nel suo bagaglio personale e professionale. La scelta di separarsi dal club rappresenta un capitolo che si chiude, ma non senza un auspicio per il futuro della squadra e dei tifosi. Smalling avanza i migliori auguri e invita tutti a continuare a sostenere la Roma con la stessa passione di sempre.

La speranza è che il club continui a brillare nella stagione sportiva che si appresta a vivere, mantenendo viva la leggenda giallorossa nel cuore di ogni tifoso.