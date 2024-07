“Citadel: Diana, lo spinoff italiano che promette di elevarsi nello ‘Spyverse'”

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Giordana Bellante

UNA NUOVA AVVENTURA INIZIA

Dopo il successo della prima stagione di Citadel su Prime Video e la presentazione degli spinoff, l’attenzione si sposta su Citadel: Diana, la versione italiana che si preannuncia come un’aggiunta significativa all’universo narrativo creato dagli spinoff collegati alla serie madre.

IL PROGETTO AMBIZIOSO DELLO ‘SPYVERSE’

Citadel: Diana rappresenta un progetto ambizioso che mira a incarnare lo spirito globale di Amazon Prime Video. I fratelli Russo, durante la presentazione a Roma, hanno sottolineato l’obiettivo di Jennifer Salke di dare vita a una serie con un respiro internazionale, delineando così l’idea di una spy story che attraversa confini e culture.

I DETTAGLI DI ‘CITADEL: DIANA’

La serie Citadel: Diana è interamente realizzata in Italia, grazie alla collaborazione di Cattleya, parte di ITV Studios. Con Gina Gardini come showrunner ed executive producer, affiancata da importanti nomi come Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini, la produzione vanta un team di professionisti di alto livello che promettono una narrazione avvincente e di qualità.

GLI ARTIFICI DI QUESTA NUOVA AVVENTURA

La regia di Citadel: Diana è affidata a Arnaldo Catinari, mentre il team creativo guidato da Alessandro Fabbri, head writer della serie, ha lavorato intensamente alla costruzione di una trama avvincente e misteriosa. La scelta di enfatizzare il nome della protagonista, Diana Cavalieri interpretata da Matilda De Angelis, lascia presagire un focus stringente sul personaggio centrale e sul suo intricato percorso di spie e tradimenti.

LA TRAMA INTRIGANTE DI ‘CITADEL: DIANA’

*Ambientata a Milano nel 2030, la serie segue le vicende di Diana Cavalieri, spia inserita in profondità all’interno dell’organizzazione Manticore dopo la distruzione di Citadel. Tra segreti, alleanze instabili e pericoli imminenti, il destino di Diana si intreccia con quello di Edo Zani, interpretato da Lorenzo Cervasio, erede di Manticore Italia. Lotta per il potere, intrighi familiari e scenari internazionali fanno da sfondo a una narrazione che promette suspense e colpi di scena.