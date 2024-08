Colazione in quota sulle Dolomiti: Oberholz offre un’esperienza gastronomica unica nel cuore del Latemar

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Vivete l’emozione di una colazione indimenticabile a oltre 2000 metri di altitudine, respirando aria pura mentre immerse nella meravigliosa natura delle Dolomiti. Ogni giovedì e sabato, il rifugio Oberholz a Obereggen propone una selezione di ricette tipiche sopra il massiccio del Latemar, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Scoprite come trascorrere una giornata all’insegna della gastronomia e della bellezza paesaggistica, con eventi che si protrarranno fino a inizio ottobre.

Colazione sull’Oberholz: un’esperienza gourmand in alta quota

Un’incredibile selezione di prodotti tipici

Situato a soli 20 minuti da Bolzano, il rifugio Oberholz invita a una colazione unica in un contesto straordinario. Ogni giovedì e sabato, dalle 8:30 alle 10:00, gli ospiti possono gustare una colazione preparata con ingredienti freschi e locali, il tutto a 2.096 metri di altezza. Questo evento, ribattezzato “Colazione sull’Oberholz”, non è solo un’opportunità culinaria, ma un’esperienza completa che include anche i viaggi in seggiovia per raggiungere il rifugio.

La colazione non è solo aperta agli adulti; i bambini sotto i 6 anni possono partecipare gratuitamente. I visitatori possono assaporare un insieme di specialità locali, abbinando la deliziosa proposta gastronomica con la vista mozzafiato sulle Dolomiti.

Un menu variegato per ogni palato

Durante la giornata, il rifugio Oberholz offre ulteriori prelibatezze, permettendo di apprezzare la cucina regionale. Tra i piatti proposti troviamo il risotto al pino mugo, gnocchi di patate accompagnati da funghi nobili biologici della zona e sella di cervo grigliata. A questi si aggiungono le strisce di speck rosolate e il tradizionale kaiserschmarrn, una dolce frittata dell’Imperatore servita con marmellata di mirtilli rossi, tipica della tradizione austriaca.

Le varie portate sono preparate con ingredienti freschi e di alta qualità, espressione della gastronomia locale. L’esperienza culinaria si arricchisce dell’atmosfera unica che solo la montagna può offrire.

LATEMARIUM: un mondo da esplorare

Un reticolo di sentieri per avventure familiari

Obereggen fa parte del Latemarium, un insieme di tre aree destinato a escursioni e attività all’aperto. La rete di sentieri tematici si estende tra Pampeago e Predazzo, offrendo una mappa ricca di opportunità per esplorazioni a piedi e in bicicletta. Con una particolare attenzione alla sostenibilità, il Latemarium è aperto dal 16 giugno al 6 ottobre, accogliendo visitatori tutti i giorni del mese.

Interattività e cultura lungo i sentieri

Sul percorso Latemar.Alp, i visitatori possono trovare stazioni interattive che presentano la cultura agricola e le tradizioni locali. A Pampeago si sprigiona l’arte con il Latemar.Art, dove opere di artisti contemporanei adornano il paesaggio. L’escursione più ambita dagli amanti degli sport alpini è senza dubbio quella che conduce al rifugio Latermarhütte, a 2.671 metri, regalando una vista impareggiabile sulla Marmolada e le vette circostanti.

Il Passo Feudo, che sovrasta Predazzo, offre un’opportunità unica per scoprire il passato geologico della regione attraverso il percorso Dos Capèl, che illustra un’antica era caratterizzata da mari tropicali. Questa esperienza mira ad affascinare i visitatori con la bellezza e la complessità della storia naturale delle Dolomiti.

Novità 2023: il geotrail dos capèl

Un percorso didattico rinnovato

Quest’anno, il Geotrail Dos Capèl si presenta rinnovato e accessibile a famiglie e bambini, facendo parte delle celebrazioni estive a Predazzo. Questo sentiero di media difficoltà svela i segreti delle Dolomiti a un’altitudine di 2200 metri, con un percorso di due ore e un dislivello contenuto di 268 metri. Lungo i 3,5 chilometri del sentiero, i visitatori possono trovare 19 postazioni informative dotate di contenuti visivi, tattili e audio.

Il Geotrail è un’ottima opportunità per immergersi nella natura, apprendere di più sulla geologia del territorio e scoprire la varietà di flora e fauna che vivono in questa eccezionale area montana.

Avventure per tutta la famiglia

Altra novità della stagione sono i percorsi Avventura, che coinvolgono i più giovani in giochi interattivi e narrazioni delle leggende delle Dolomiti. Questi percorsi sono concepiti per bambini dai 6 ai 14 anni, incoraggiandoli a scoprire la storia della montagna e a raccogliere punti preziosi, contribuendo al progetto di riforestazione delle foreste. I sentieri si animano con installazioni ludiche e mappe, creando un legame diretto con la natura e le tradizioni locali.

In questo modo, l’approccio ludico permette di combinare apprendimento e divertimento, rendendo la montagna un luogo di scoperta e di avventura per tutta la famiglia.