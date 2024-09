Collaborazione tra scienze umane e tecnologia: il DH Lab di Roma Tre spinge verso l’innovazione

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il DH Lab, il laboratorio di Digital Humanities dell’Università degli Studi Roma Tre, rappresenta una fusione stimolante tra il mondo delle scienze umane e le tecnologie moderne. In un contesto accademico dove la sinergia tra varie discipline diventa sempre più fondamentale, il laboratorio si pone come esempio di come le nuove metodologie possano arricchire la ricerca e la comunicazione scientifica. Durante la recente “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”, la professoressa Giulia Bordi ha condiviso dettagli sui progetti innovativi in corso e sull’importanza di questa integrazione.

Sinergie interdisciplinari: il lavoro del DH Lab

Un laboratorio alla frontiera tra scienze umane e tecnologie

Il Digital Humanities Lab di Roma Tre è concepito come un ambiente di lavoro aperto, dove studiosi di varie discipline si uniscono per affrontare sfide comuni. La professoressa Giulia Bordi ha sottolineato come il laboratorio non si limiti ai confini delle scienze umane, ma collabori attivamente con i dipartimenti di ingegneria, architettura e scienze, creando un ecosistema di ricerca dinamico e vitale. In questo contesto, i progetti si estendono a temi d’avanguardia come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale, utilizzati per promuovere nuovi modi di capire e comunicare il patrimonio culturale.

La multidisciplinarietà è vista come una risorsa strategica per affrontare le sfide contemporanee. Attraverso queste collaborazioni, il DH Lab riesce a coniugare competenze diverse, dai metodi umanistici tradizionali all’analisi dei dati avanzata. Questo approccio non solo arricchisce le ricerche condotte all’interno del laboratorio, ma offre anche una maggiore visibilità ai risultati, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio e variegato.

Progetti innovativi nel campo della ricerca

Il DH Lab è attualmente coinvolto in numerosi progetti, tra cui studi sull’architettura medievale. Utilizzando tecnologie come la realtà virtuale, i ricercatori sono in grado di ricreare ambienti storici, permettendo un’esperienza immersiva non solo per studiosi ma anche per appassionati di storia. Questi “digital twin” delle chiese medievali sono modelli virtuali che riportano in vita gli edifici come apparivano in epoche passate.

Queste rappresentazioni digitali non solo servono come strumento di studio, ma fungono anche da risorsa educativa. Le immagini e le esperienze immersive offrono al pubblico una comprensione immediata di opere d’arte e architettura che nei secoli hanno subito deterioramenti e modifiche. La professoressa Bordi ha evidenziato come questa metodologia rappresenti una rivoluzione nel modo di comunicare la cultura: anziché affidarsi esclusivamente a testi e articoli, oggi la scienza può essere comunicata visivamente, raggiungendo una platea molto più ampia.

Comunicare la scienza attraverso la tecnologia

Il potere della realtà virtuale nella divulgazione

La realtà virtuale emerge come uno strumento centrale nella strategia di comunicazione del DH Lab. Con l’obiettivo di superare le barriere tradizionali alla diffusione della ricerca, questa tecnologia permette di presentare informazioni complesse in formati accessibili e interattivi. La possibilità di esperienze visive dirette consente agli utenti di non solo osservare, ma anche “vivere” certi aspetti della ricerca, creando un legame emozionale tra il pubblico e gli oggetti di studio.

Questa modalità di presentazione ha significato un cambiamento radicale nel come il pubblico percepisce e interagisce con la scienza. La professoressa Bordi ha affermato che la capacità di mostrare in modo diretto e coinvolgente i risultati della ricerca porta a una comprensione più profonda e ad un interesse maggiore da parte di un pubblico non specializzato. La semplicità della comunicazione visiva, unita alla profondità della ricerca accademica, rappresenta una sfida ma anche un’opportunità per il futuro della divulgazione scientifica.

Implicazioni per il futuro delle scienze umane

Con l’avanzare della tecnologia, le possibilità per il DH Lab e simili iniziative sono enormi. La combinazione di rigore accademico e innovazione tecnologica potrebbe trasformare non solo il modo in cui si svolge la ricerca, ma anche come essa viene percepita e apprezzata dalla società. Le potenzialità di questa evoluzione sono infinite, aprendo a nuove frontiere di studio e disseminazione della conoscenza.

La crescente integrazione della tecnologia nelle scienze umane rappresenta una significativa opportunità per attrarre un pubblico più giovane e per aumentare la collaborazione tra le istituzioni accademiche e il settore pubblico. Un approccio innovativo come quello del DH Lab non solo amplifica la portata delle ricerche condotte, ma potrebbe anche rinvigorire l’interesse per le scienze umane e per il ricco patrimonio culturale che esse studiano.