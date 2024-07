Commemorazione delle vittime della strage di via D’Amelio: il messaggio del ministro dell’Interno

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato alle iniziative di commemorazione presso la caserma Lungaro della polizia di Stato a Palermo, per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio. Durante l’evento, ha espresso concetti rilevanti riguardo alla memoria e all’insegnamento trasmesso dalle vicende storiche.

L’importanza della memoria e dell’insegnamento

Il ministro Piantedosi ha sottolineato il valore cruciale di mantenere viva la memoria delle tragedie passate attraverso iniziative commemorative. Ha evidenziato che non solo si tratta di rendere omaggio alle vittime, ma anche di trarre insegnamento dagli eventi storici per le generazioni presenti e future.

Un tributo agli eroi civili

Il ministro ha enumerato l’esempio di coraggio e determinazione dimostrato dagli “eroi civili” coinvolti nella strage, sottolineando il loro ruolo esemplare per la società. Ha evidenziato come, nonostante le difficoltà del periodo, questi individui abbiano offerto un importante insegnamento sulle scelte morali da compiere.

Contributo delle istituzioni alla ricerca della verità

Piantedosi ha ribadito l’importanza del ruolo delle istituzioni nel perseguire la verità riguardo alle tragedie del passato. Ha sottolineato che la ricerca della verità giudiziaria non deve mai arrestarsi, enfatizzando l’assenza di prescrizione temporale in questo ambito.

Memoria condivisa e valori fondanti

Il ministro ha enfatizzato la necessità di una memoria collettiva e condivisa, sottolineando l’importanza di restare uniti nei valori fondamentali. Ha sottolineato che, nonostante la ricerca della verità storica sia imprescindibile, la memoria collettiva rimane un pilastro essenziale per la coesione sociale.

Chiusura dell’evento commemorativo

Il discorso del ministro si è concluso con un richiamo all’importanza di preservare la memoria come patrimonio comune, da custodire e valorizzare. Le iniziative commemorative, come quella tenutasi presso la caserma Lungaro, rappresentano un atto di tributo e di impegno per mantenere viva la consapevolezza storica.

