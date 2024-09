Commemorazione delle vittime dell’alluvione di Livorno: una fiaccolata nel ricordo dei defunti

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Redazione

La commemorazione per le vittime dell’alluvione che il 10 settembre 2017 ha colpito Livorno, causando la tragica morte di otto persone, ha preso avvio con una messa officiata presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Collinaia. Quest’anno, l’evento ha visto una significativa partecipazione della comunità, unita nel ricordo di una delle più gravi calamità naturali che ha segnato la città.

Momento di raccoglimento e preghiera

La funzione religiosa

La cerimonia commemorativa è iniziata alle ore 18 con una messa solenne. La Chiesa di Nostra Signora di Lourdes ha accolto fedeli e cittadini, riuniti per rendere omaggio ai defunti. Durante la funzione, le parole del celebrante hanno risuonato cariche di emozione, ricordando non solo le vittime ma anche la solidarietà e il supporto reciproco che la comunità ha dimostrato nel superare i momenti difficili legati all’alluvione. L’atmosfera di raccoglimento ha permesso ai presenti di riflettere sul significato di resilienza e di unità di fronte alla tragedia.

La partecipazione della comunità

Dopo la messa, il clima di cerimonia si è trasformato in un momento di azione collettiva. La comunità si è radunata per dare vita a una fiaccolata, simbolo di luce e speranza. Alle ore 20, il corteo silenzioso ha preso avvio, guidato dalle autorità locali, tra cui il sindaco Luca Salvetti, il prefetto Giancarlo Dionisi e il vicepresidente della Provincia Pietro Caruso.

Il percorso della fiaccolata e il suo significato

Un cammino tra i luoghi della memoria

Il corteo ha snodato il suo cammino attraverso le strade di Livorno, toccando via Grotta delle Fate, via di Popogna e via Corridi. Queste vie non sono solo vie d’accesso alla città, ma rappresentano anche i teatri della tragedia: aree pesantemente colpite dall’esondazione del fiume Ardenza. Ogni passo sulla strada ha evocato ricordi e ha reso omaggio a chi ha perso la vita, trasformando l’evento in un momento di celebrazione della vita e di ricordo di chi non c’è più.

La conclusione della fiaccolata

La fiaccolata si è conclusa alle 20:30 in via Corridi, dove è avvenuta una commemorazione ufficiale alla presenza delle autorità civili e militari. I partecipanti hanno osservato un momento di silenzio, un gesto di profondo rispetto e raccoglimento che ha unito tutti in un pensiero comune di solidarietà. La fusione di emozioni ha reso l’evento un’occasione per riflettere sulle fragilità della vita e sull’importanza della memoria.

Un concerto per ricordare

Musica e memoria

A chiudere gli eventi di commemorazione, è stato un Concerto per l’alluvione. L’interpretazione della Messa di Gloria di Pietro Mascagni ha offerto un contributo straordinario di bellezza in un contesto di tristezza e riflessione. Diretta dal maestro Mario Menicagli, l’orchestra e il coro del Teatro Goldoni hanno regalato un momento di intensa emozione, mentre il violinista Marco Fornaciari ha emozionato il pubblico con la sua performance.

Un’interpretazione da non dimenticare

Dopo la Messa di Gloria, l’atmosfera è stata sollecitata dall’esecuzione di Oblivion di Astor Piazzolla, interpretata dal maestro Massimo Signorini. Questa scelta musicale ha ulteriormente amplificato il messaggio di ricordo e riflessione, sottolineando la memoria di chi non è più con noi, sfumando il dolore in armonia e arte.

Il processo e l’eredità della tragedia

Giustizia per le vittime

Il ricordo delle vittime è ulteriormente ampliato dal recente sviluppo legale. L’ex sindaco Filippo Nogarin, unico imputato nel processo per la calamità del 2017, è stato condannato il 13 ottobre 2023 a tre anni di reclusione dal tribunale di Livorno per omicidio colposo plurimo. Questo verdetto rappresenta un passo importante verso la giustizia per le famiglie delle vittime, che continuano a cercare risposte e verità.

Un cammino verso il futuro

Nonostante il doloroso passato, la comunità di Livorno continua a dimostrare grande forza e unità. La commemorazione annuale è un’impegnativa opportunità per riflettere sull’importanza della prevenzione e della sicurezza nei confronti delle calamità naturali, affinché eventi simili non si ripetano in futuro.