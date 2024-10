Comune di Nemi: ospiterà la Mezza Maratona che celebra dei Castelli Romani

Ultimo aggiornamento il 7 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Domenica 13 ottobre 2024, Nemi ospiterà la XXV edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani, una gara simbolo per celebrare i 40 anni del Parco Regionale dei Castelli Romani. L’evento avrà come punto focale la Piazza Umberto I per la partenza e l’arrivo, confermando Nemi come protagonista di una delle competizioni più longeve del territorio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici del Parco dei Castelli Romani con il patrocinio del Comune di Nemi e della Regione Lazio, supportato anche dalla BCC Colli Albani e dai comuni limitrofi. La manifestazione punta a far conoscere a livello nazionale l’unicità del paesaggio e del patrimonio di Nemi.

Un percorso tra sport e natura

Alle ore 9:00 prenderà il via la gara con un percorso spettacolare che si snoderà tra le vie dei Castelli Romani, portando gli atleti lungo tratti panoramici come la Galleria di Sotto e la Galleria di Sopra, e passando per strade storiche come la Via Appia e la Via dei Laghi, con una vista unica sui laghi di Nemi e Castel Gandolfo.

Il percorso presenta diverse salite e discese che offriranno una sfida tecnica agli atleti, arricchita dalla bellezza del paesaggio naturale e del patrimonio storico della zona.

Eventi per tutti: gare e passeggiate

Oltre alla tradizionale mezza maratona, l’edizione 2024 propone anche due attività alternative:

Corsa competitiva di 10 km : un percorso suggestivo che si sviluppa tra Nemi e Genzano di Roma , toccando anche il lago.

: un percorso suggestivo che si sviluppa tra e , toccando anche il lago. Passeggiata di 5 km: aperta a tutti, non competitiva, parte dal Museo delle Navi Romane e arriva nel centro storico di Nemi.

Il messaggio del sindaco Bertucci

Il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno dell’evento nella sua città:

“La Mezza Maratona dei Castelli Romani è un’occasione unica per valorizzare la nostra comunità e mostrare la bellezza del nostro territorio. Questo evento coinvolge l’intero comprensorio e rappresenta un momento di sport e unione per tutti. La venticinquesima edizione è un traguardo che ci incoraggia a continuare a preservare e promuovere il nostro patrimonio naturale e culturale.”

La Mezza Maratona: un evento imperdibile per gli appassionati di tutta Italia

Sono attesi atleti provenienti da diverse regioni italiane per vivere l’esperienza unica dei Castelli Romani. Sarà una giornata dedicata allo sport, alla natura e alla riscoperta di un territorio dal fascino senza tempo.

Unitevi alla celebrazione della Mezza Maratona dei Castelli Romani per un’indimenticabile giornata all’insegna dello sport e della natura!