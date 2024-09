Concerto dal vivo al Charity Café: un quartetto romano porta sonorità contemporanee in un’atmosfera intima

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

Scopri il nuovo evento musicale che si svolgerà questa sera presso il Charity Café di Roma. Questa location storica e accogliente ospiterà un quartetto di talentuosi musicisti romani che si esibiranno in un repertorio audace, unendo composizioni originali e reinterpretazioni di standard jazz. L’evento promette un’esperienza vivace e coinvolgente, perfetta per gli amanti della musica dal vivo.

un quartetto di talenti romani

lineup e artisti

Questa serata di musica live vedrà l’alternarsi sul palco di quattro artisti straordinari, ciascuno dei quali eccelle nel proprio strumento. Il gruppo è guidato da Francesco Fratini alla tromba, le cui interpretazioni emozionanti catturano l’attenzione del pubblico. Vittorio Esposito al pianoforte contribuirà con le sue abilità di compositore e interprete, arricchendo il concerto con armonie innovative e sofisticate. Il contrabbasso di Alessandro Bintzios porterà profondità e ritmo alle esecuzioni, mentre Marco Valeri alla batteria darà vita a una sezione ritmica potente e dinamica. Insieme, creano una sinergia che promette di deliziare i presenti.

repertorio musicale

Il concerto si caratterizza per un repertorio unico, composto da brani originali scritti dai membri del quartetto. Le composizioni originali si mescolano a classici del jazz, reinterpretati in modo da riflettere le sonorità contemporanee della band. Ogni esecuzione sarà un viaggio musicale, capace di trasmettere emozioni e di coinvolgere il pubblico. Gli standard jazz, noti ed amati, saranno adattati e rinnovati, apportando una freschezza che sorprenderà anche gli ascoltatori più esperti.

charity café: la location ideale per la musica dal vivo

un locale carico di storia

Il Charity Café, situato in via Panisperna 68, è un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo a Roma. Con un’atmosfera intima e accogliente, il locale è perfetto per godere di concerti di qualità in un ambiente rilassato. La storia di questo luogo affonda le radici nella tradizione musicale della capitale, e gli eventi che ospita sono un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica.

orari di apertura e dettagli dell’evento

A settembre, il Charity Café modifica i propri orari per accogliere un maggior numero di visitatori. Il locale sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 18:00 fino alle 02:00. Durante l’AperiTIME, che si tiene dalle 19:00 alle 21:00, gli ospiti possono gustare drink e stuzzichini in un’atmosfera conviviale. Il concerto avrà inizio alle ore 22:00, con un’eccezione per il martedì, quando si partirà alle 21:00. L’ingresso è garantito con la prima consumazione obbligatoria, al costo minimo di € 10, con la possibilità di ordinare dal menù per le successive consumazioni. Non è necessaria la prenotazione.

Un’opportunità imperdibile per gustare della buona musica dal vivo in una delle location più affascinanti di Roma, a contatto con artisti di grande talento e un repertorio che promette di far vibrare le corde dell’anima.