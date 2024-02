“Constellation”: Recensione di una Serie Tv A Caccia di Originalità

Aspettative deluse sin dai primi episodi

Constellation, la nuova serie tv con un cast di tutto rispetto, si presenta come un mix di generi tra thriller, drama familiare, giallo psicologico e fantascienza. Le aspettative erano alte, con due volti noti come Noomi Rapace e Jonathan Banks e la garanzia della produzione di Apple Tv+. Tuttavia, i primi tre episodi non riescono a fare quel salto di qualità che ci si attendeva.

Il mistero attorno a Jo: dalla Stazione Spaziale Internazionale alla Terra

La serie ruota attorno alla protagonista Jo, interpretata da Noomi Rapace, un’astronauta coinvolta in un misterioso incidente sulla Stazione Spaziale Internazionale. Dopo il ritorno sulla Terra, Jo inizia a percepire strani dettagli nella sua vita quotidiana, suggerendo un’alterazione della realtà causata dall’esperienza nello spazio. L’unico che sembra capire Jo è Henry Caldera , un ex astronauta coinvolto nell’esperimento condotto sulla Stazione.

Svariate anime ben raffigurate nella serie

Constellation evidenzia diverse sfaccettature di genere, offrendo scene spaziali credibili, momenti di struggimento familiare, dubbi esistenziali della protagonista e indizi su una realtà instabile. Nonostante alcune sbavature e momenti didascalici, l’impianto generale della serie risulta solido e visivamente coinvolgente. Tuttavia, emerge un limite legato alla mancanza di originalità nelle dinamiche narrative.

La mancanza di originalità come tallone d’Achille della serie

Uno dei principali difetti di Constellation risiede nella sensazione di déjà-vu che suscitano le sue trame. L’assenza di elementi nuovi nel modo di costruire la suspense spaziale, le allucinazioni della protagonista e il twist fantascientifico, riduce l’impatto emotivo dello spettatore. Ciò che potrebbe essere considerato un punto di forza, ossia lo sviluppo del twist fin dai primi episodi, finisce per risultare prevedibile e poco sorprendente.

Il potenziale della serie e la speranza in uno sviluppo inaspettato

Nonostante le critiche sulla mancanza di originalità, rimane aperto un margine di ottimismo per il futuro di Constellation. Il twist prevedibile potrebbe essere la base per sviluppi narrativi inattesi e coinvolgenti. Resta la speranza che la serie possa sorprendere gli spettatori con svolte inaspettate sia sul piano fantascientifico che psicologico dei personaggi. In attesa di nuovi sviluppi, Constellation mantiene un equilibrio tra diversi generi, offrendo uno spettacolo accattivante, seppur non del tutto originale.

Perché continuare a seguire Constellation

Nonostante le critiche sulla mancanza di originalità, Constellation si distingue per la capacità di trattare con maestria diversi generi, offrendo uno spettacolo coinvolgente e ben strutturato. Gli appassionati del genere potrebbero trovare interessanti le sfumature di suspense e dramma proposte dalla serie.

Perché rinunciare a Constellation

Chi si aspettava da Constellation un prodotto innovativo e dall’impatto straordinario potrebbe restare deluso dalla mancanza di originalità e da un approccio narrativo fin troppo prevedibile. Coloro che cercano una serie tv capace di stupire e emozionare potrebbero non trovare in Constellation quel quid in più che li spingerebbe a continuare a seguirla.

