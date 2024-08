Corpo di Marco Donati, 64enne scomparso, trovato senza vita vicino al fiume a L’Aquila

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il dramma della scomparsa di un uomo di 64 anni si è concluso tragicamente a L’Aquila, dove è stato rinvenuto il corpo di Marco Donati, disperso da due giorni. La segnalazione di un passante ha permesso di individuare il luogo esatto del ritrovamento, accanto a un fiume, in un’area adiacente a via Mausonia. Le autorità sono intervenute prontamente per avviare le indagini necessarie.

La scomparsa di Marco Donati

Dettagli della scomparsa

Marco Donati, residente in un quartiere di L’Aquila, era scomparso da casa due giorni prima del ritrovamento del suo corpo. I familiari, preoccupati per la sua inaspettata assenza, avevano immediatamente avviato le ricerche contattando le forze dell’ordine. Decine di volontari e amici si erano uniti per cercarlo, perlustrando le zone circostanti.

Le indagini iniziali da parte dei Carabinieri hanno rivelato che l’uomo potrebbe aver avuto un periodo di difficoltà. Ciononostante, fino al momento della sua sparizione, non erano stati riportati comportamenti preoccupanti o segnali di disagio. Questo ha reso la situazione ancora più allarmante per i suoi cari, che avevano auspicato un suo rapido rientro.

I tentativi di ricerca

Diversi gruppi di ricerca si sono mobilitati subito dopo la scomparsa, creando una rete di supporto attorno alla famiglia. I Carabinieri hanno coordinato le operazioni, nelle quali sono stati coinvolti anche diversi volontari e residenti della zona, ansiosi di riportare a casa il 64enne.

Le ricerche hanno abbracciato ampie aree, dal centro della città ai quartieri periferici, fino a risalire lungo i fiumi e i sentieri circostanti. I Carabinieri hanno utilizzato anche droni e squadre cinofile, per cercare di rintracciare Marco in modo efficace e tempestivo.

Il ritrovamento del corpo

Circostanze del ritrovamento

Nel tardo pomeriggio di ieri, le speranze della famiglia e dei volontari coinvolti nelle ricerche si sono trasformate in un drammatico epilogo. Un passante, mentre camminava vicino al fiume in via Mausonia, ha notato un corpo e ha immediatamente allertato i servizi di emergenza.

Quando i Carabinieri e i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per Marco non c’era più nulla da fare. La scoperta ha suscitato grande sgomento tra i presenti, con la notizia che si è diffusa rapidamente all’interno della comunità.

Le indagini avviate

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause del decesso. La salma di Marco Donati è stata trasferita presso il medico legale, dove sarà sottoposta ad autopsia per accertare le circostanze esatte della sua morte. Il pubblico ministero di turno, il dottor Cellini, ha dichiarato che sono già in corso accertamenti e valutazioni per chiarire ogni aspetto relativo alla scomparsa e al ritrovamento del corpo dell’uomo.

Sebbene non siano stati segnalati segni apparenti di violenza, Rossi ha rassicurato la comunità che ogni ipotesi è al vaglio per garantire trasparenza e giustizia. Le autorità continuano a esaminare le testimonianze e ogni informazione utile al fine di ricostruire l’intera vicenda che ha portato a questa dolorosa conclusione.

Reazioni della comunità

Il ritrovamento del corpo di Marco Donati ha scosso profondamente la comunità aquilana, che ha atteso con ansia notizie sulla sua sorte. Molti residenti si sono uniti al dolore della famiglia, esprimendo le proprie condoglianze e solidarietà attraverso mentalità social e incontri di vicinato. Le autorità e le associazioni di volontariato hanno già iniziato a pianificare iniziative per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sui temi della scomparsa e della sicurezza.