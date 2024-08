Crollo a Falerna: il sindaco emette un’ordinanza di sgombero dopo il distacco di un costone roccioso

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un evento di grande rilevanza ha colpito la frazione Marina di FALERNA, dove un massiccio crollo di un costone roccioso ha costretto il sindaco Francesco Stella a prendere provvedimenti urgenti. L’ordinanza di sgombero riguarda le abitazioni situate nelle immediate vicinanze della zona interessata, ponendo in allerta la comunità locale. L’evento ha avuto effetti diretti su residenti e turisti, cui sicurezza è ora al centro delle operazioni di emergenza.

Il crollo del costone e l’ordinanza di sgombero

Circostanze del crollo

Nella giornata di ieri, un costone roccioso situato a Torre Lupo ha ceduto, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Questo distacco ha colpito in particolare le abitazioni sottostanti, creando un pericolo immediato per la vita delle persone che risiedono e soggiornano nella zona. In risposta a questo incidente, il sindaco di Falerna, Francesco Stella, ha emesso un’ordinanza di sgombero per salvaguardare la sicurezza dei cittadini.

Dettagli dell’ordinanza

L’ordinanza prevede la temporanea evacuazione degli edifici nelle vicinanze del costone crollato. In totale, si stima che vi siano 19 persone coinvolte, distribuite su 7 nuclei familiari. Tra questi vi sono anche bambini, il che aggiunge un ulteriore livello di urgenza alla situazione. Oltre ai residenti stabili, si segnalano famiglie provenienti da LAMEZIA TERME che possiedono seconde case nella zona e alcuni turisti, tra cui un gruppo proveniente da DOMODOSSOLA già sistemati in strutture ricettive come bed and breakfast e agriturismi.

Attivazione del centro operativo comunale

Operazioni di emergenza

A fronte della grave situazione, il Comune ha attivato il Coc, ovvero il Centro operativo comunale, per coordinare le operazioni di emergenza e garantire il supporto necessario agli evacuati. A fianco del Coc si è costituita anche un’unità di crisi con l’obiettivo di raccogliere informazioni utili e gestire in modo efficace le varie problematiche emerse a seguito del crollo. Le autorità locali stanno monitorando la situazione in tempo reale, assicurando che tutti i rischi siano gestiti con la massima prudenza.

Supporto alle famiglie evacuate

Per la salvaguardia dei cittadini evacuati, sono state predisposte sistemazioni alternative dove sono stati temporaneamente accolti residenti e turisti. Questo è fondamentale non solo per garantire riparo, ma anche per fornire assistenza durante le fasi di emergenza e monitoraggio della zona colpita. Vengono forniti supporto e informazioni su come comportarsi nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori sviluppi.

Interventi di messa in sicurezza

Interventi programmati da Anas

L’ANAS ha annunciato l’avvio di lavori tempestivi per la messa in sicurezza della zona a partire da lunedì. Gli interventi includeranno attività di monitoraggio e ripristino della stabilità del costone roccioso, con particolare attenzione alle strutture in prossimità del crollo. Tali misure sono fondamentali per evitare ulteriori cedimenti e garantire la sicurezza di chi vive e lavora nella frazione di Falerna.

Ispezione della linea ferroviaria

La Polfer è intervenuta per effettuare un sopralluogo sulla linea ferroviaria locale per accertare condizioni dei binari e verificare che non siano state arrecate danni. La sicurezza del trasporto è una priorità in questo frangente e le autorità competenti stanno agendo con la massima attenzione. Si evidenzia anche la comunicazione della Protezione Civile che ha segnalato un altro costone roccioso già danneggiato, che potrebbe andare incontro a un ulteriore distacco.

Monitoraggio e gestione del rischio

Situazione in evoluzione

La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti. Gli esperti della Protezione Civile sono impegnati nel monitoraggio continuo dei costoni rocciosi circostanti, al fine di prevenire un aggravamento della situazione, che potrebbe portare a ulteriori evacuazioni. La qualità delle informazioni e la rapidità d’azione sono essenziali per garantire la sicurezza della popolazione.

Preoccupazioni per ulteriori crolli

La comunicazione costante tra le diverse agenzie coinvolte è vitale per la gestione del rischio. La tempestività delle misure adottate e il coordinamento tra il Comune, la Protezione Civile e l’Anas possono rivelarsi determinanti per evitare una crisi più profonda e proteggere i cittadini di Falerna da ulteriori situazioni di pericolo.

Le autorità locali continuano a lavorare in sinergia per affrontare la complessità della situazione attuale e ripristinare la normalità nella vita della comunità colpita.